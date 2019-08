Begur aprova una moratòria d'un any per a l'obertura d'hotels i restaurants

El ple de l'Ajuntament de Begur (Baix Empordà) ha aprovat una moratòria d'un any per a hotels i restaurants amb l'objectiu de redactar un pla especial que fixi les línies de futur per al sector. Durant aquest temps, el consistori suspendrà qualsevol llicència per obrir nous negocis o reformar els que ja hi ha al poble. La moratòria, que s'estén a tot el terme municipal, s'ha adoptat per posar ordre a un sector que ha crescut molt. De fet, el nucli de Begur ha passat de tenir d'un a tretze hotels al llarg dels darrers vint anys. Ara, l'equip de govern es marca consensuar el pla especial amb el sector hoteler i l'Associació de Comerç i Turisme (ACIT) i mantindrà la moratòria fins que no s'aprovi inicialment aquest document. "L'excés d'oferta mai és un bon aliat per assolir un turisme de qualitat i buscar l'excel·lència", assegura el primer tinent d'alcalde Eugeni Pibernat.

La moratòria que afecta hotels i restaurants es va aprovar per unanimitat –sense cap vot en contra- al ple d'aquest dimarts. L'objectiu de la mesura, segons subratlla l'Ajuntament, és "impulsar un pla especial que aposti per la qualitat i l'excel·lència" en un sector turístic que ha crescut molt en els darrers anys (especialment, al nucli antic).

La moratòria afecta els nuclis urbans de Begur i Esclanyà i els mariners de Sa Riera, Sa Tuna, Fornells-Aiguablava, Es Racó i Aiguafreda. Durarà com a màxim un any. Al llarg d'aquests dotze mesos, l'equip de govern vol buscar sinèrgies amb els hotelers i l'Associació de Comerç i Turisme (ACIT) per consensuar polítiques de futur. "I més quan en els darrers vint anys al nucli de Begur s'ha passat d'un a tretze hotels", subratlla el consistori.

"L'excés d'oferta mai és un bon aliat per assolir un turisme de qualitat i buscar l'excel·lència", explica el primer tinent d'alcalde i responsable de Promoció Econòmica i Turisme. La moratòria, a l'empara del pla general, suspèn l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma i rehabilitació, enderroc de construccions ampliació d'activitats relacionades amb els usos hotelers i de restauració.

Fins a l'aprovació del pla especial

La suspensió es mantindrà fins que s'aprovi inicialment el nu pla especial o un instrument urbanístic equivalent. La mesura es complementa amb un plànol que delimita els àmbits afectats. Eugeni Pibernat recorda que la proposta de moratòria ja porta treballant-se des del mandat anterior.

L'Ajuntament de Begur explica que la iniciativa va sorgir després "de detectar-se un gran creixement d'hotels al municipi, especialment al nucli antic". La majoria, situats en cases antigues o colonials i que no disposen d'aparcament. "El creixement d'aquests anys pot portar a convertir en un fet més comú allò que ara és un luxe i una experiència única: dormir en una casa antiga amb tant de valor", concreta Pibernat.

En paral·lel, el consistori també justifica la necessitat del pla especial perquè els bars i restaurants també suposen "una tensió d'aquests usos sobre el teixit residencial" i poden provocar "desajustos" amb l'actual regulació urbanística de Begur.

Ritme d'obertures constant

Al nucli antic de Begur al 2000 només hi havia l'hotel Rosa (3 estrelles i 21 habitacions), després que l'any anterior s'enderroquessin els hotels Plaja i Begur. Al 2001 va obrir el Hanoi (1 estrella i nou habitacions) i el 2002, els hotels Aiguaclara (3 estrelles i deu habitacions) i el Galena Mas Comangau (4 estrelles i vint habitacions).

Després d'uns anys sense que n'obrís cap altre, a partir del 2009 el ritme d'inauguracions ha estat constant. Aleshores va obrir l'hotel Sa Calma (4 estrelles i dotze habitacions); al 2010 va inaugurar-se el Clàssic (4 estrelles i dotze habitacions); al 2012, el Cluc (2 estrelles i dotze habitacions), i al 2013 van obrir-se'n fins a tres de nous: El Petit Convent (3 estrelles i onze habitacions), Hostalet dels Indians (pensió amb dues habitacions) i Hostalet de Begur (2 estrelles i set habitacions).

L'any passat van inaugurar-se l'Alta House (3 estrelles i 21 habitacions) i La Indiana de Begur (3 estrelles i cinc habitacions). I aquest desembre es preveu que s'acabi l'obra d'un altre hotel, La Bionda, que sumarà vuit habitacions.

Al nucli d'Esclanyà actualment no hi ha cap establiment hoteler. Però sí que n'hi ha als nuclis de Sa Riera (Sa Riera i Ses Negres), Sa Tuna (Sa Tuna), Fornells (Aiguablava i Eetu) i Aiguafreda (Sa Rascassa).