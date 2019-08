Un home resulta ferit en un incendi en un bloc de pisos de s'Agaró

Un incendi declarat ahir a quarts de deu del matí en un pis de s'Agaró va deixar el seu propietari, un home de 75 anys, ferit per les flames. Un testimoni que en aquell moment passejava pel carrer va donar l'avís que l'habitatge, un primer pis d'un bloc amb el número 287 situat a l'avinguda Platja d'Aro, damunt de la botiga Silsan Disseny, expulsava flames que van afectar principalment la cuina i el menjador.

Els Bombers de la Generalitat van enviar cinc dotacions al lloc dels fets per tal d'apagar l'incendi, que només va afectar aquest pis. El propietari, que es trobava al seu interior en el moment que es va iniciar el foc, va resultat ferit i va haver de ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que el van traslladar amb helicòpter a l'hospital Vall d'Hebron amb cremades al pit i a la cara i intoxicació de fum.

Segons va explicar David Puertas, cap de la Policia Local a Ràdio Platja d'Aro, l'home va poder baixar sense ajuda fins al carrer per tal de fugir de les flames.

Després d'apagar el foc, els Bombers van recomanar a les famílies de tot el bloc que no sortíssin per qüestions de seguretat. Poc després del migdia, els serveis d'emergència ja havien inspeccionat tot el bloc, que compta amb set plantes, per tal d'assegurar que no hi havien més danys.

Per ara, es desconeixen les causes de l'incendi, que està essent investigat pels Mossos d'Esquadra.