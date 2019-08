Begur aplica una moratòria hotelera durant un any

El ple de l'Ajuntament de Begur va aprovar ahir una moratòria d'un any per l'obertura de nous establiments amb l'objectiu de redactar un pla especial que fixi les línies de futur per al sector turístic al municipi. La mesura afectarà les reformes i concessions d'hotels, restaurants i bars als nuclis urbans de Begur i Esclanyà i els mariners de sa Riera, sa Tuna, Fornells-Aiguablava, es Racó i Aiguafreda.

La moratòria va ser aprovada pels set vots del govern de JxCat (3), Tots per Begur (2) i +Begur (2), i cap vot en contra. Per la seva banda, els partits de l'oposició es van abstenir, ERC (3) i PSC (1).

Segons l'equip de govern, la proposta s'ha adoptat per posar ordre a un sector que ha crescut molt en els darrers anys. De fet, el nucli de Begur ha passat de tenir un a tretze hotels al llarg dels darrers vint anys. Ara, l'equip de govern es marca consensuar el pla especial amb el sector hoteler i l'Associació de Comerç i Turisme (ACIT) i mantindrà la moratòria fins que no s'aprovi inicialment aquest document. «Fem una aturada per reorganitzar i resituar millor Begur, per saber on som i on volem anar», apunta l'alcaldessa del municipi, Maite Selva. En aquest sentit, el govern subratlla, que es vol «impulsar un pla especial que aposti per la qualitat i l'excel·lència» del sector turístic.

Al llarg dels dotze mesos de moratòria, l'equip de govern vol buscar sinergies amb els hotelers i l'Associació de Comerç i Turisme (ACIT) i els particulars per consensuar polítiques de futur. La mesura afecta l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, l'edificació, la reforma i la rehabilitació. Així, la suspensió es mantindrà fins que s'aprovi inicialment el nou pla especial, en el qual s'està treballant des del mandat anterior. El cap de llista d'ERC, Joan Loureiro, el principal partit de l'oposició, assegura que es van abstenir perquè la mesura els «sembla adient», però reclamen al govern que comenci a treballar en paral·lel amb la «redacció del nou POUM».



Onada de nous hotels

Segons un estudi intern de l'Ajuntament, al nucli antic de Begur el 2000 només hi havia l'hotel Rosa -3 estrelles. El 2001 va obrir el Hanoi -1 estrella- i el 2002, els hotels Aiguaclara -3 estrelles- i el Galena Mas Comangau -4 estrelles. A partir del 2009 el ritme d'inauguracions va augmentar quan va obrir l'hotel Sa Calma -4 estrelles-; el 2010 va inaugurar-se el Clàssic -4 estrelles-; el 2012, el Cluc -2 estrelles-, i el 2013 van obrir-se'n fins a tres de nous: El Petit Convent, Hostalet dels Indians i Hostalet de Begur.

L'any passat van inaugurar-se l'Alta House i La Indiana de Begur. I aquest desembre es preveu que s'acabi l'obra de l'hotel La Bionda. Al nucli d'Esclanyà actualment no hi ha cap establiment hoteler; però sí a sa Riera (sa Riera i ses Negres), sa Tuna (sa Tuna), Fornells (Aiguablava i Eetu) i Aiguafreda (sa Rascassa).