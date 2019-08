Calcinats 400 m2 de vegetació a Sant Feliu de Guíxols

Un incendi de vegetació es va declarar ahir a la tarda pels volts de les sis a l'altura de la punta d'en Bosc, a la carretera que uneix Tossa de Mar amb el municipi de Sant Feliu de Guíxols.

El foc es va declarar als marges de la GI-682, al quilòmetre 39, per causes que encara es desconeixen. Sis dotacions terrestres de Bombers de la Generalitat van desplaçar-se al lloc per realitzar les tasques d'extinció necessàries.

També van enviar-hi dos helicòpters que després de fer dues descàrregues van marxar, ja que el foc va començar a perdre intensitat.

Gairebé a les nou del vespre els Bombers notificaven que el foc ja s'havia extingit del tot i que no havia arribat a afectar més de 400 metres quadrats de vegetació.