Una dona ferida en caure-li la porta del garatge a les cames, a Palafrugell

Una dona ha estat ferida en caure-li una persiana de garatge al damunt a Palafrugell. Els fets van tenir lloc ahir al matí a la urbanització Calella Park, al carrer Antoni J. Rovira, quan la dona obria el garatge del seu domicili, una porta de dos plecs que s'alça cap enlaire.

Segons fonts municipals, un dels costats de l'estructura s'hauria desprès de la subjecció de la paret i li va caure sobre les cames, de manera que li va provocar diverses contusions i fractures. Tot i que no es temia per la seva vida, els serveis d'emergències van evaquar-la a l'hospital de Palamós per la complexitat de les ferides. Els Bombers van realitzar les tasques de rescat amb Policia Local i Mossos.