Expedient de la Generalitat contra els «botellons» a cap Roig

El Departament de Territori i Sostenibilitat va obrir ahir un expedient informatiu per l'organització de festes en vaixells en diversos espais del litoral gironí. La iniciació del procediment administratiu arriba un dia després que es fes pública la denúncia de Salvem el Golfet, recollida per Diari de Girona, per la celebració d'un «botellón» al mar amb desenes de barques el passat dissabte a la zona de cap Roig, a Palafrugell.

L'objectiu de la Generalitat és identificar els propietaris dels vaixells, que, avisen, podrien ser sancionats per dur a terme una activitat sense autorització i en un indret natural protegit. En aquest sentit, es podrien afrontar multes per la manca de permís, que es podrien incrementar per ocupar espais naturals amb protecció.

A banda d'això, la Conselleria també ha ordenat als seus serveis d'inspecció que, en cas de detectar una altra festa similar, aixequin acta i identifiquin els vaixells, la qual cosa possibilitarà la tramitació de nous expedients sancionadors en el futur. Concretament, la motivació de la Generalitat per intervenir han estat les imatges que es van fer públiques a les xarxes socials on es veien desenes de vaixells a la zona de la cala d'en Massoni i la Banyera de la Russa, a la costa de Palafrugell. De fet, com va denunciar l'entitat ecologista Salvem el Golfet, la mateixa festa del 10 d'agost va estar convocada a través d'Instagram sota el nom d'«abarlofarras».



Festes il·legals i llocs protegits

A la publicació amb la mateixa etiqueta #abarlofarras es convocava la gent i se'ls incitava a venir «amb moltes ganes de festa i carregats de gintònics», a més de portar «caps, defenses i àncores». Unes peticions que, segons els ecologistes, mostren «un nul respecte per l'entorn i el fons marí».

L'entitat denuncia també que no és la primera vegada que alerten d'aquest tipus de festes al mar. De fet, la notícia va fer que un vídeo d'una banyista publicat a Twitter el 13 de juliol, sobre una altra festa en el mateix espai, es fes viral. En el vídeo es veuen, de nou, desenes de barques a la cala d'en Massoni i persones ocupant la zona de costa. «Tenien un grup electrogen i dos altaveus repartits per la cala», explica la Mariona Roca, que s'estava banyant a la cala i va alertar a les xarxes socials de la celebració a l'espai protegit. «Eren unes 200 persones i ens van dir que era la sisena vegada que ho organitzaven».



Mesures del Govern central

Així, la zona es troba dins del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de cap Roig. Per aquest mateix motiu, l'entitat ecologista va demanar a l'Ajuntament de Palafrugell i Mont-ras que posin fi a la situació instal·lant boies ecològiques i prohibint el fondeig de les embarcacions a l'espai. També van sol·licitar que es posin boies per delimitar l'entrada a aquestes zones protegides i que s'augmenti la vigilància marítima per impedir aquestes concentracions de barques.

De fet, el passat dimarts el subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, va anunciar un acord amb els ajuntaments de Palafrugell i Mont-ras per col·locar les boies ecològiques de fondeig a les cales d'en Massoni i de la Banyera de la Russa. Es tracta d'una mesura que vol evitar que es repeteixin les festes il·legals i fer que la Guàrdia Civil pugui intervenir-hi.