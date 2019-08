Enxampen in fraganti dos homes robant la motxilla d'una parella a la platja de Lloret de Mar

Els Mossos d'Esquadra van enxampar dos homes intentant robar la bossa a una persona a la platja de Lloret de Mar. Es va detenir les dues persones, dos homes de 23 i 26 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Terrassa i Sant Quirze del Vallès, com a presumptes autors d'un delicte de furt.

Els fets van passar la matinada del 13 d'agost quan agents de la comissaria de Blanes en servei de paisà feien tasques preventives per la zona marítima de Lloret de Mar quan van veure dos joves que passaven molt a prop de parelles i grups de turistes, i mostraven una actitud vigilant.

Els mossos, que els van fer un seguiment discret i a certa distància, van observar com vigilaven el seu entorn i un d'ells s'apropava a una parella de turistes, un noi i una noia, que estaven distrets.

Un dels homes es va situar a tant sols un metre d'aquesta parella i va aprofitar la seva distracció per sostreure'ls una motxilla que tenien al costat. El lladre se la va posar a la part davantera del cos i tot seguit va marxar caminant juntament amb l'altre home.

Els agents que van presenciar el furt els van interceptar de seguida, els van identificar, escorcollar i detenir com a presumptes autors d'un delicte de furt.

Els mossos van tornar la motxilla i totes les seves pertinences als seus legítims propietaris.

Els detinguts, un d'ells amb antecedents, va passar el dia 14 d'agost a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Blanes el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Els mossos aconsellen controlar en tot moment les pertinences i no deixar-les en llocs on es perdin de vista. Es important que en zones d'oci o d'afluència de gent es porti la bossa de mà creuada al davant i s'eviti portar la cartera o el telèfon mòbil en llocs de fàcil accés, en bosses de mà obertes, o sense tancaments segurs, o en butxaques de darrere dels pantalons. Es millor no exhibir els diners que es porten en efectiu, és recomanable no portar-los junts i no treure'ls tots a la vegada. En cas de sostracció de la cartera amb targetes de crèdit, sempre s'han de donar de baixa. Si s'és víctima o testimoni d'un fet delictiu, és rellevant denunciar-lo a la policia.