Un grup de joves inicia una campanya per netejar el mar i la platja de Sant Feliu

Un grup de joves ha posat en marxa una campanya per netejar el fons del mar i les platges de Sant Feliu de Guíxols. La iniciativa va començar a través d'un compte d'Instagram que van obrir un grup d'amics preocupats pel medi marí i, asseguren, ha anat més enllà fins a despertar l'interès del consistori i entitats locals.

«Vam començar amb una barca i vam dir-nos: a veure quines són les coses més estranyes que ens podem trobar al mar», explica Domènec Grané, un dels promotors de la iniciativa local «Netegem el fons marí». Així, van obrir el compte d'Instagram de @netegem_el_fons_mari i «vam començar a penjar fotos del que ens trobàvem».



Suport del municipi

Una de les coses que més els ha sorprès, explica Grané, és l'impacte que tenien les publicacions de les accions que anaven fent (diumenge passat, per exemple) i la quantitat de gent que ens seguia al municipi. Un impacte que es materialitza avui amb la primera neteja popular a la platja de Sant Feliu de Guíxols, organitzada amb la col·laboració de l'Ajuntament i algunes entitats.

Així, avui al matí hi ha una convocatòria oberta de voluntaris al municipi per anar a netejar la platja de Sant Feliu. La trobada és a les 8 del matí i la previsió és que l'acció s'allargui fins a les deu. Les zones per netejar són la platja i la zona de bany, per part dels voluntaris, i el fons marí, per part dels col·laboradors submarinistes.

«L'objectiu és que no s'hagi de fer mai, però, com que l'incivisme arriba fins al fons el mar, el que fem és col·laborar-hi», explica l'alcalde de Sant Feliu, Carles Motas. Segons el batlle, en els estudis que fa l'entitat Fundació Mar a l'espai delimitat per immersions d'avaluació a la zona de port Salvi es pot comprovar que el fons del mar evoluciona positivament. De tota manera, «és molt important que donem suport a aquest tipus d'activitats que ens ajuden a estar alerta per preservar el nostre patrimoni», apunta Motas.



Futur i noves accions

L'Ajuntament col·labora amb la iniciativa aportant sacs i guants, amb la gestió de les escombraries recollides i la comunicació de l'acció. A més, l'acció rep el suport del magatzem del Ginesta Grup Gamma i del centre de submarinisme SubLimits Diving Center, que hi participaran amb la col·laboració de quatre submarinistes que faran neteja del fons marí.

Segons els organitzadors, un veí del poble els va contactar fa pocs dies per organitzar una acció oberta amb la participació de totes les persones interessades. La idea, afirma, va prosperar «quan vam anar a l'Ajuntament i ens van donar suport». «És una primera acció, però, si funciona, ens plantegem fer més accions similars en altres espais del municipi», declara Grané, un dels impulsors.