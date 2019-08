Palafrugell entrega els premis del concurs de vídeos submarins

L'Ajuntament ha entregat aquesta setmana, en un acte al Teatre Municipal, els premis de la tercera edició del concurs de vídeos submarins Fotovideosub. El primer premi de la categoria general va ser per a Àlex De l'Olmo i David Galván, el de la vategoria popular va ser per a José Carlos Rando Lara i el de la categoria Costa Brava, per a Marc Pedrals.

La tercera edició del certamen ha registrat la participació més alta per internet i, segons el consistori, s'hi han rebut un total de 230 vídeos.