Cau una banda de lladres de mòbils d'alt valor on un d'ells es fa passar per sordmut

El doble fons on s'amagaven els telèfons mòbils Policia Local Platja d'Aro

Els mòbils d'alta gamma són llaminers pels delinqüents i a Castell-Platja d'Aro hi ha hagut una banda que ha intentat fer l'agost robant aquests aparells però la Policia Local ha pogut detenir tres dels seus membres i ha escapçat el grup criminal organitzat que està especialitzat en aquest tipus de robatori. La banda actua entre Espanya i Portugal. I les policies d'ambdós països, tenien el vehicle amb el qual es movien ben fitxat, ja que estava assenyalat perquè era el mitjà de transport d'aquesta banda de furters de mòbils.

Els arrestats són tres ciutadans romanesos: Elvis M. de 29 anys, Marian B. de 40 anys i Andrei-Gabriel L. de 33 anys. Tots compten amb nombrosos antecedents i amb domicili a la comarca del Barcelonès. La Policia Local de Castell-Platja d'Aro els acusa de diversos delictes de furt de terminals de mòbils d'alta gamma, valorats en uns 1.000 euros.

El modus operandi de la banda consisteix en que un dels lladres s'acosta a la víctima que es troba en un local de la població i li ensenya un paper per demanar-li alguna cosa que la vícitma no entén. El lladre es fa passar per sordmut i és llavors, quan la víctima està confosa que se li emporta el telèfon mòbil. La Policia Local ha aconseguit fer les detencions després d'investigar els moviments de la banda i cadascun dels furts.

El primer dels fets es remunten al dimarts 13 d'agost pels volts de les dues de la tarda quan un turista italià va alertar la Policia Local que mentre es trobava a un restaurant del municipi li acabaven de robar un telèfon mòbil de la marca Iphone X. Li havien sostren quan el tenia al cim de la taula mentre era en un restaurant. La víctima va explicar als agents el modus operandi del lladre. Això passava a les dues i mitja hora més tard una altra víctima va comparèixer a les dependències de la policia local per denunciar el furt del seu mòbil a l'interior de la botiga on treballa, amb el mateix sistema que l'anterior. I poc després, els policies rebien la denúncia d'una tercera víctima, una turista francesa que li haurien furtat també un telèfon mòbil valorat en gairebé 1.000 euros.

Arran d'aquests tres fets, efectius del Grup de Delinqüència Urbana de la Policia Local van iniciar indagacions amb les víctimes i la col·laboració dels botiguers de la zona, així com amb les càmeres de seguretat del municipi, que van poder determinar que els autors dels furts denunciats haurien arribat al municipi amb un vehicle que va ser captat per les càmeres de seguretat.

Es dona la circumstància que aquest vehicle tenia una ordre de vigilància e identificació per part de la policia portuguesa i també pel Cos Nacional de Policia (CNP)), en relació a fets delictius comesos al sud d'Espanya, com a membres d'organització criminal especialitzada en furts de mòbils d'alta gamma en territori portuguès i espanyol.

Al cap de tres dies, els agents del Grup de Delinqüència Urbana van detectar el vehicle implicat entrant al municipi. Van iniciar un seguiment i van comunicar a la resta de patrulles que estiguessin atentes. Mentre seguien el vehicle, es va aturar davant d'un restaurant de menjar ràpid de l'Avinguda Castell d'Aro, i dos dels seus ocupants van entrar-hi i en van sortir molt ràpid.

Per aquest motiu, els policies van sospitar i van anar-los al darrere i en veure's sorpresos, van intentar fugir. Va iniciar-se una persecució que va acabar a l'Avinguda S'Agaró, a l'altura del número 116. Una vegada aturat el vehicle un dels ocupants va intentar fugir a peu però no va poder i va ser arrestat al moment junt amb la resta de la banda.

Mòbils ocults en un doble fons

A l'interior del vehicle i amagats sota una de les peces embellidores en una espècia de dobles fons, els agents de la Policia Local van localitzar mòbils d'alta gamma, entre ells hi hauria un mòbil que acabaven de sostreure de l'interior del restaurant Burger King feia poca estona, un Iphone X, així com un dels mòbils sostrets el passat dia 13 a una turista francesa valorat en 800 euros.

Es dóna la circumstància que mentre s'efectuaven les detencions, una dotació de la policia local va anar al restaurant Burger King i en arribar hi havia un home que estava trucant la policia per denunciar la sostracció del seu mòbil. L'home va quedar sorprès amb la rapidesa que l'havien recuperat i detingut l'autor.

La turista francesa que havia denunciat el furt del mòbil va ser localitzada a Tolouse i va poder recuperar-lo.