Un pi de grans dimensions cau damunt d'una furgoneta a Palamós

Per raons que es desconeixen, un pi de grans dimensions va caure ahir a la nit al passeig del Mar de Palamós i va anar a parar damunt d'una furgoneta que es trobava estacionada. Afortunadament, a l'interior del vehicle no hi havia ningú i el succés tan sols va provocar danys materials.



Els fets van passar pels volts de les dotze de la nit al passeig del Mar a l'alçada de l'edifici Jaume II. Aquest bloc d'habitatges té una zona enjardinada amb diversos pins, palmeres i arbustos que fan d'accés a l'edifici pel vessant del passeig.







Va ser un d'aquests pins que es va desplomar i va impactar damunt d'una furgoneta estacionada en una zona de càrrega i descàrrega. Cap persona va resultar ferida, ja que en el moment de l'impacte no hi havia ningú a l'interior del vehicle. L'arbre de gran envergadura mesurava uns 10 metres d'alçada.



Efectius de la Policia Local de Palamós i Bombers de la Generalitat van actuar per retirar el pi del damunt del vehicle que, alhora, també ocupava una part de la calçada. Les extenses branques impedien la correcta circulació de vehicles i persones per un dels vials més concorreguts de Palamós.



La caiguda de l'arbre va generar molta expectació i desenes de ciutadans van apropar-se al lloc de l'incident.





Caída de un gran pino en Palamos -Girona-Paseo Del Mar 2. pic.twitter.com/JdgJxeeswN — nonio (@aluvaque) August 18, 2019

Es desconeixen els motius de la caiguda de l'arbre.