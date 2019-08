Detinguts tres lladres que es dedicaven a robar mòbils a turistes a Platja d'Aro

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha intensificat, aquest estiu, la vigilància a bandes organitzades que, en temporada alta, desembarquen al municipi amb l'únic objectiu de robar als turistes. Ahir el cos va confirmar la detenció de tres lladres pertanyents a una organització que ja havia fet estralls en altres localitats espanyoles i portugueses i que s'havia especialitzat a robar mòbils d'alta gamma. El cotxe que utilitzava la banda per desplaçar-se va facilitar la detenció: el vehicle estava fitxat per les policies espanyola i portuguesa, i això va facilitar la tasca dels agents locals de Platja d'Aro.

Els arrestats són tres homes amb passaport romanès: Elvis M., de 29 anys, Marian B., de 40, i Andrei-Gabriel L., de 33 anys. Tots tres acumulen un llarg historial delictiu, i tenen fixat el domicili al Barcelonès. La Policia Local de Castell-Platja d'Aro els acusa de diversos delictes de furt, bàsicament de telèfons mòbils d'alta gamma, valorats en uns 1.000 euros cadascun.



«Modus operandi»

El modus operandi d'aquests tres delinqüents era el mateix: un dels lladres, fent-se passar per sordmut, s'apropava a la víctima i li mostrava un paper amb un text escrit amb la intenció de demanar-li ajuda. L'objectiu era confondre-la i aprofitar la més mínima distracció per robar-li el telèfon mòbil.

El primer furt de què té constància la Policia Local va tenir lloc dimarts passat, 13 d'agost, pels volts de les dues de la tarda. Un turista italià va denunciar als agents que li havien robat un Iphone X en un restaurant. El tenia al damunt de la taula i els lladres li van pispar en un tres i no res, amb la tècnica del sordmut que demana ajuda.

Tot just passada mitja hora de la primera denúncia, una altra víctima dels lladres es va personar a la comissaria de la Policia Local per denunciar que li havien robat el mòbil en la botiga on treballa. Al cap de poca estona, la Policia Local rebia una tercera denúncia, en aquest cas per part d'una turista francesa que assegurava que un home li havia robat el telèfon mòbil, valorat en uns 800 euros.



Càmeres de seguretat

Coneguts els tres casos, efectius del Grup de Delinqüència Urbana de la Policia Local van iniciar una investigació a partir del relat dels denunciants i amb la col·laboració dels botiguers de la zona. Van repassar les imatges de les càmeres de seguretat i van poder determinar que els autors dels furts es desplaçaven per Platja d'Aro en un vehicle sobre el qual pesava una ordre de vigilància i identificació de la policia portuguesa i també i de la Policia Nacional. El cotxe estaria vinculat a una sèrie de delictes comesos en poblacions del sud d'Espanya i de Portugal.

Tres dies després, agents del Grup de Delinqüència Urbana van veure el vehicle implicat entrant al municipi. Van seguir-lo i van advertir la resta de patrulles que estiguessin a l'aguait. Enmig del seguiment, el cotxe es va aturar davant d'un restaurant de menjar ràpid de l'avinguda Castell d'Aro, i dos dels seus ocupants van entrar-hi i en van sortir a tota velocitat, una actitud que va fer sospitar la Policia Local que els lladres acabaven de cometre un robatori.

Els lladres van notar la presència policial i van intentar fugir. La persecució va finalitzar a l'avinguda de s'Agaró, a l'altura del número 116. Un dels ocupants va intentar fugir corrent, però els agents de la Policia Local van aconseguir capturar-lo. Finalment, tres homes van ser detinguts.



Mòbils ocults en un doble fons

Segons fonts de la Policia Local, a l'interior del vehicle, i amagats sota un dels accessoris, en una mena de doble fons, els agents de la Policia Local van localitzar mòbils d'alta gamma, entre els quals hi havia un telèfon mòbil que els detinguts acabaven de robar a un client a l'interior del restaurant Burger King, model Iphone X. En el doble fons també hi havia el mòbil de la turista francesa que va acudir a la comissaria a denunciar el robatori.

Es dona la circumstància que, mentre s'efectuaven les detencions, una dotació de la Policia Local va anar al restaurant Burger King i, en arribar, hi havia un home que estava trucant a la policia per denunciar la sostracció del seu mòbil. L'home va quedar sorprès per la rapidesa amb què l'havien recuperat i havien detingut l'autor.

La turista francesa que havia denunciat el furt del mòbil va ser localitzada a Tolosa i va poder recuperar-lo.