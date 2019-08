Palafrugell vol expulsar el fum del tabac de totes les platges l'estiu del 2020

Palafrugell tindrà les platges i cales lliures de tabac el proper estiu. Aquest és l'anunci que va fer ahir l'equip de govern del municipi després d'informar de l'acord al qual han arribat les formacions d'ERC, Som Gent del Poble (SGdP) i JxCat.

En aquest sentit, el govern tripartit assegura que ha decidit començar el procés per convertir el litoral marítim en espai sense fum per lluitar contra els efectes que provoca el tabac al medi ambient, i en especial, a les zones de platja. Segons el consistori, l'objectiu principal de la iniciativa és conscienciar la gent. Per aquest motiu, no es contemplen sancions –a principis de l'aplicació de la nova normativa– però si una campanya d'informació i conscienciació.

«Creiem que es tracta d'una iniciativa que serà beneficiosa per a tothom», destaca l'alcalde en funcions i regidor de Turisme, Joan Vigas. L'objectiu és que es pugui començar a aplicar a partir del mes de maig, principis del mes de juny, explica. No obstant això, la mesura anirà acompanyada d'una corresponent campanya d'informació i conscienciació on es descarten, en principi, expedients sancionadors.

Així, durant els propers mesos, l'Ajuntament vol iniciar un debat per discutir els detalls i la mesura amb el sector turístic local.



Novetats i normativa

La novetat de Palafrugell respecte a alguns municipis que han incorporat mesures similars com Lloret de Mar –a la Selva– i Sant Feliu de Guíxols –al Baix Empordà– és que la limitació s'apliqui a totes les platges. «Prou difícil serà l'aplicació com per fer diferenciacions entre platges», apunta l'alcalde en funcions.

El municipi de Sant Feliu, per exemple, ha començat aquest any la segona fase del projecte per reduir el consum de tabac a les platges. La iniciativa va començar fa deu anys en zones reduïdes de la platja de Sant Pol, la platja de Sant Feliu i a la platja dels Canyerets, aquest any, però s'ha ampliat a gairebé la meitat de la zona de platja dels tres espais. «Va començar per projecte turístic i mediambiental però ara l'hem incorporat al pla de millora de la salut a tot el municipi», comenta en Pere Bofill, el tècnic de Medi Ambient de Sant Feliu.

De manera similar, Lloret de Mar va començar l'any passat a tenir zones de platges lliures de fum. Concretament a: espais de la platja de Fenals, de Canyelles, de sa Boadella; a tres zones de la Platja de Lloret; i a la platja de Treumal. Tot i que la infracció de fumar no inclou una sanció directa a l'ordenança, l'Ajuntament pot imposar fins a 750 euros per la infracció d'incivisme en llençar les burilles a la sorra.

Segons l'alcalde en funcions de Palafrugell, Joan Vigas, les característiques i les dimensions de les seves platges i cales no permeten fer diferenciacions per zones. I la mesura, apunta, afectaria totes les platges i cales del municipi.

Un dels principals motius, asseguren, és l'impacte negatiu pel medi ambient. Segons l'ONG de conservació del medi marí Ocean Conservancy del 2011, una burilla pot arribar a contaminar fins a 50 litres d'aigua potable. D'altra banda, el comunicat del consistori ressalta l'impacte per la salut on segons les dades de la Generalitat, a Catalunya es registren més de 9.000 morts anuals a causa de malalties derivades del tabaquisme.