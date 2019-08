Un pi de grans dimensions aixafa una furgoneta al passeig del Mar de Palamós

Un pi de grans dimensions va caure la nit de diumenge a dilluns al passeig del Mar de Palamós i va malmetre una furgoneta que s'hi trobava estacionada. A l'interior del vehicle no hi havia ningú i el succés va provocar només danys materials.

Segons fonts municipals, l'arbre «no estava corcat ni bufava vent fort», de manera que es desconeixen les causes que haurien provocat que l'arbre s'acabés desplomant.

Així, el trànsit va estar aturat fins ahir al migdia, quan els operaris van poder retirar les restes de l'arbre. Com a mesura de precaució, els serveis municipals van revisar els arbres propers i van determinar que no hi havia indicis de nous incidents.



Revisar els arbres del voltant

Els fets van passar pels volts de les dotze de la nit al passeig del Mar, a l'altura de l'edifici Jaume II. Aquest bloc d'habitatges té una zona enjardinada amb diversos pins, palmeres i arbustos que fan d'accés a l'edifici pel vessant del passeig.

Efectius de la Policia Local de Palamós i Bombers de la Generalitat van actuar per retirar el pi del damunt del vehicle, que, alhora, també ocupava una part de la calçada. Les extenses branques impedien la correcta circulació de vehicles i persones per un dels vials més concorreguts de Palamós. La Policia Local va realitzar un cordó de seguretat i va tallar el pas de vehicles en aquest carrer per facilitar les tasques de retirada de l'arbre.

Segons el consistori, fins ahir a quarts de dotze del migdia, el passeig del Mar va continuar tallat per realitzar tasques d'inspecció i control per part de l'Ajuntament de Palamós. Els treballadors municipals han realitzat reconeixements a la resta d'arbres propers a la zona per evitar que la situació es pugui repetir.