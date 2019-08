95 establiments de Platja d'Aro participen a la campanya de civisme nocturn

Gairebé un centenar de locals de restauració i oci nocturn van paricipar a la campanya de civisme nocturn Maximum Fun, Minimum Disturbance! durant les tres nits de festa major. Així, els promotors han penjat 150 cartells als locals, on es recomanava un consum d'alcohol responsable i divertir-se respectant els drets dels demés a més de regalar 1.000 polseres amb el lema de la campanya com a mostra d'agraïment pel seu modèlic comportament. La iniciativa ha estat impulsada per l'associació FECASARM, l'Associació d'Hoteleria, Restauració i Oci de Castell-Platja d'Aro i l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i s'Agaró.