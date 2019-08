Detenen un jove de 18 anys per vendre droga a Palafrugell

La Policia Local va detenir dilluns un camell que duia una motxilla amb dosis de diversos tipus de droga per vendre a Palafrugell. Els agents el van enxampar amb un grup de joves, dos d'ells menors d'edat, a qui presumptament podria estar distribuint la droga.

L'arrestat és un jove de 18 anys, veí d'Elgóibar (Guipúscoa), acusat de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. La detenció es va fer dilluns poc després de la una de la matinada i els agents locals van actuar després de constatar una actitud sospitosa entre un grup de cinc joves situats al carrer dels Forcats de la vila.



Droga a menors

Els policies van escorcollar la motxilla del detingut i les sospites es van confirmar quan hi van trobar múltiples dosis de diverses substàncies estupefaents, que estaven classificades per dosis i tipus dins dos pots de vidre circulars. Entre els objectes trobats pels agents també hi havia un grinder -eina que s'utilitza habitualment per trinxar la marihuana- i també una balança de precisió de color platejat.

Segons la policia, entre el grup de cinc joves s'hi trobaven dos menors d'edat, i sospiten que el detingut podria estar facilitant el consum o distribuint les diverses substàncies entre la resta de gent que formaven aquest grup.

El jove va ser detingut i traslladat a l'àrea de custòdia de la comissaria de la Policia Local de Palafrugell per tal de passar a disposició judicial.