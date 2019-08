Un incendi a Vilopriu obliga a alentir el pas de trens durant l'extinció

Nou incendi a Vilopriu. En aquest cas, a l'àrea de Gaüses.

El foc ha obligat a alentir el pas de trens durant la matinada mentre es duien a terme les tasques d'extinció. Això s'ha produït a petició dels Bombers, segons fonts del cos.

L'incendi s'ha declarat quan faltaven pocs minuts per les dues de la matinada en una zona propera a la via de tren a Gaüses. En aquest nucli de Vilopriu, els trens circulen a prop del bosc i del nucli.

Els Bombers hi han destinat nou dotacions que han treballat en l'extinció de l'incendi fins a dos quarts de cinc de la matinada, que l'han donat per apagat.

Per la proximitat, els efectius han demanat que els trens alentissin el pas, en unes hores on hi ha poc trànsit ferroviari.

Aquest incendi finalment ha acabat cremant 3.000 metres quadrats de vegetació. Al llarg del matí, els efectius han seguit remullant la zona afectada.

Els Agents Rurals i els Mossos investiguen les causes de l'incendi forestal, que no es descarta, que sigui intencionat.

En aquesta zona del Baix Empordà, s'han produït una cinquantena d'incendis en els últims deu anys, part d'ells provocats per un o més piròmans.

Cal recordar que el 30 de juliol els Mossos d'Esquadra van detenir un presumpte piròman reincident. Un veí de Sant Jordi Desvalls (Gironès), de 71 anys, que ja va ser arrestat l'any 2012 per, presumptament, haver provocat diversos focs en cadena a la mateixa zona.

Això no obstant, el jutge va acabar arxivant la causa un any després perquè no hi havia «indicis» que acreditessin que l'acusat era l'autor dels focs. Aquest estiu els Mossos li imputaven l'autoria de quatre incendis en aquesta zona limítrofa entre les comarques de l'Alt i del Baix Empordà.

Els focus es van declarar als termes de Garrigoles, Colomers, Vilopriu i Camallera i els incendis tenien un denominador comú: tots quatre havien començat al marge de carreteres. D'altra banda, en tots quatre focus els investigadors hi van localitzar una bossa plena de papers cremada, que el presumpte autor hauria encès amb la intenció que les flames es propaguessin amb rapidesa.