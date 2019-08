L'Ajuntament es reuneix amb veïns d'Esclanyà per la represa de les obres

L'equip de govern de l'Ajuntament de Begur es va reunir dilluns amb una trentena de veïns del nucli d'Esclanyà. La trobada es va fer al polivalent d'Esclanyà i va servir per escoltar les demandes de la població i per explicar el projecte d'obres aturat que es reprendrà al setembre a tres carrers transversals.

En aquest sentit, alguns dels veïns van aprofitar per demanar que es preservin els aparcaments als tres carrers transversals amb zona alternativa a ambdues bandes dels vials. El responsable municipal de les obres, Juanjo Murgi, però, va anunciar que desapareixeran, ja que se'n crearan de nous a ambdues bandes dels vials. Malgrat tot, el govern no va tancar la porta a revisar la presència d'aparcaments. Altres veïns van denunciar temes com la brutícia a la riera, la fibra òptica, la fressa de la zona esportiva, la poca presència policial o els problemes de la recollida d'escombraries porta a porta. Segons va anunciar dilluns l'Ajuntament, els carrers transversals Mestral, Gregal i Xaloc del barri de Sant Josep d'Esclanyà deixaran de ser un cul-de-sac i de tenir zona d'aparcament.

La supressió, segons el regidor d'Obres i Serveis, Jordi Carreras, hauria de quedar totalment coberta amb les noves places d'aparcament a Esclanyà. Entre elles, explica, l'ampliació del pàrquing del nucli de fins a 60 places, les noves zones d'aparcament al vial d'entrada a l'avinguda Sant Josep i a la part de dalt del nou vial de sortida amb l'allargament del carrer Manel Massoni.