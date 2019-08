La nova parada de taxis de Calonge provoca danys en els autobusos

Sant Antoni de Calonge ha estrenat aquest estiu una nova parada de taxis. Situada a l'avinguda Catalunya de Sant Antoni, el nou emplaçament disposa d'una coberta metàl·lica que s'ha posat amb l'objectiu de protegir de les inclemències meteorològiques tant els taxistes com els seus vehicles.

La coberta s'ubica a pocs metres de l'anterior emplaçament, on compartia espai amb una parada de busos. De fet, la parada porta en funcionament escassos dies, però suficients per haver causat danys a dos autobusos.

La causa dels danys és referent a l'alçada dels vehicles i a la maniobra que han de fer aquests per accedir al seu carril de prioritat. En aquest sentit, això ha provocat que dos vehicles impactessin amb part de la plataforma metàl·lica que hi ha sobre la coberta en els darrers dies.



Mesures i canvis

El primer dels incidents es va produir fa un parell de setmanes, quan encara s'estava construint la coberta, i el darrer, tot just dilluns. Ambdós tan sols han causat danys materials als vehicles, concretament a l'aparell de l'aire condicionat ubicat a la part posterior de l'automòbil.

Segons el consistori, no s'haurien de produir incidents si es fes cas de la senyalització. «Ells volen entrar saltant-se la senyalització que hi ha a terra per no fer cua i entrar directament a la seva parada, que està més endavant», assegura l'alcalde de Calonge, Miquel Bell-lloch (ERC).

Així, explica Bell-lloch, davant la coberta de taxis hi ha pintades unes línies horitzontals que indiquen una zona d'illa, així com una línia contínua.

De totes maneres, l'Ajuntament va instal·lar dilluns unes pilones flexibles de plàstic que obliguen els vehicles a allunyar-se de la marquesina amb l'objectiu d'evitar més xocs.

«Les pilones s'han posat per remarcar el que ja està pintat i senyalitzat», explica l'alcalde Bell-lloch.