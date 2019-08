Denúncia penal contra el conductor que duia un noi al sostre del cotxe

La Policia Local de Palafrugell denunciarà penalment el conductor del Volkswagen Golf VII que va ser gravat circulant a gran velocitat pel centre de Calella de Palafrugell amb una persona estirada al damunt. El vídeo dels fets es va difondre a les xarxes socials i la policia explica que ha identificat tres implicats per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.

Els fets van succeir el passat dissabte al vespre a la rotonda de la plaça Doctor Trueta de Calella i en el vídeo es pot apreciar com el vehicle és conduït a alta velocitat amb una persona estirada al sostre -que acaba caient a la via- i una segona -que està amb la porta oberta i traient el cos de l'interior del cotxe.

La persona que va caure, explica Ràdio Capital, va requerir atenció hospitalària. «Estem fent les diligències per identificar el conductor», apunta el cap de la Policia Local, David Puertas. En aquest sentit, assegura, fem la investigació i posarem denúncia per la via penal per un delicte contra la seguretat del trànsit.

Al mateix temps, declara el cap de la policia, «posem una denúncia administrativa per un delicte de conducció temerària». Aquesta, però, quedarà aturada fins que hi hagi resolució de la denúncia penal. Pel que fa a la denúncia administrativa, el conductor es podria enfrontar a una sanció econòmica de fins a 500 euros i la pèrdua de sis punts del carnet de conduir.

A més, la Policia Municipal ha informat que hi hauria com a mínim tres persones identificades pels fets. Pel que fa al vídeo, es va convertir en viral a les xarxes socials i va causar indignació entre els veïns.

Les carreteres de les comarques gironines han estat el focus d'altres conduccions temeràries aquest estiu. De fet, només amb el mes passat, la web del Diari de Girona ha publicat dues situacions similars: la primera a principis de mes quan un autobús -envaint el carril contrari- gairebé va envestir un motorista a la carretera de Roses; la segona, fa poques setmanes, amb un tractor a la carretera de Rabós.