L'Associació de Veïns de Sa Tuna impulsa una neteja del fons marí, a Begur

L'Associació de Veïns i Amics de Sa Tuna fan una crida popular a netejar la platja de Sa Tuna del municipi aquest dissabte a les 9 del matí. L'associació rep el suport de l'Ajuntament de Begur i pretén netejar els plàstics d'altres zones com la cala de s'Eixugador i el camí de ronda que les uneix.

L'objectiu de l'acció és la conscienciació mediambiental i, de fet, els veïns ja van realitzar una netejada popular a la platja de Sa Riera a través d'una iniciativa d'un grup de joves. Segons els impulsors, la recollida durarà una hora aproximadament i, un cop aplegada la brossa, es farà un inventari i una exposició pública a la mateixa plaça.

Per part de l'Ajuntament, hi col·laboraran aportant bosses i material, així com amb la comunicació de l'acció. A més, els organitzadors informen que els participants seran compensats amb un refrigeri i que la campanya finalitzarà a la tarda amb la recollida i el reciclatge de les bosses amb la brossa per part del servei de neteja.