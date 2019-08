Rescaten amb helicòpter un home al caure pel camí de ronda a Calella de Palafrugell

Els Bombers han rescatat aquesta tarda un home que havia caigut fent el camí de ronda a la zona que va del Golfet a Sant Roc, a Calella de Palafrugell. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les sis de la tarda i hi han desplaçat dues dotacions. En arribar al lloc dels fets, els Bombers han sol·licitat la intervenció d'un helicòpter que hauria transportat el ferit a l'hospital per rebre atenció mèdica. Segons el mateix cos, l'home hauria patit una fractura en un dels braços després d'haver caigut d'una alçada d'uns quatre metres de desnivell. De moment, no se saben els motius que haurien provocat la caiguda.