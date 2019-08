Els pares del Guillem de Montgrí volen que els seus fills puguin dinar al pavelló

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (Ampa) de l'Escola Guillem de Montgrí ha entrat aquesta setmana una instància a l'Ajuntament de Torroella per demanar que els cedeixin el poliesportiu municipal de l'escola com a espai per a la creació d'un «menjador paral·lel» i de qualitat per als alumnes.

El president de l'AMPA, Jordi Masferrer, explica que volen el local per tenir un lloc on servir-hi el menjar i que ja han contactat qui que els ho podria preparar i portar. A més, assegura, compleixen amb tots els requisits, ja que durant deu anys -del curs escolar 2007/2008 fins al 2017-2018- van gestionar el servei del menjador.

«Els permisos i assegurances ja els tenim de quan portàvem el menjador abans que ens el traguessin el 2018», detalla Masferrer. A més, «hi ha 40 famílies interessades que s'apuntarien al menjador alternatiu».



Temps de la petició

La qüestió es remunta a l'estiu del 2018, quan el Consell Comarcal del Baix Empordà va oficialitzar la retirada de la gestió del servei de menjador escolar a l'AMPA del col·legi d'acord amb la nova Llei de Contractació de Serveis Públics. En aquell moment, la gestió del servei va passar a prestar-la l'empresa Càtering Vilanova SL, la societat adjudicatària de la concessió a la zona nord a partir del sector de Palafrugell i Mont-ras.

D'aleshores ençà, tant l'Ajuntament com l'Ampa han fet pronunciaments públics i han donat suport a concentracions a favor de retornar el servei de menjador a l'associació de pares i mares de l'escola. De fet, l'AMPA ha estat protagonista de nombroses mobilitzacions. De la mateixa manera, l'Ajuntament informa que estudiarà la petició de cedir el poliesportiu a l'AMPA i mirarà exactament quines són les peticions que fa l'entitat de pares. De totes formes, el seu objectiu és que l'AMPA pugui acabar gestionant el servei. Així, fa mesos va reclamar un conveni interadministratiu al Departament d'Educació perquè es delegués la gestió.



Departament d'Ensenyament

De manera similar, l'antic Ajuntament també va demanar al Consell Comarcal que elaborés un conveni per tal que l'AMPA mantingués la gestió del menjador de l'escola, una voluntat que comparteix el nou consistori. Pel que fa al Consell Comarcal, el seu president, Joan Loureiro, assegura que ells estan pendents del nou decret de la Conselleria d'Educació. «Per això els hem demanat un any de marge», diu Loureiro, «volem solucionar-ho el més ràpid possible a favor de l'AMPA».

De fet, el director territorial del Departament d'Ensenyament a Girona, Martí Fonalleras, es reunirà el proper dilluns amb el Consell Comarcal per discutir aquest tema i «desencallar-lo». «A partir de la nova llei volem mirar si podem donar les competències a l'Ajuntament i a l'AMPA». De moment, però, «nosaltres hem de garantir que el dia 12 de setembre hi hagi un plat a taula per a tots els estudiants del Baix Empordà», apunta el president del Consell Comarcal.