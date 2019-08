Recol·locades unes pedres a l'accés de la platja Gran de l'Estartit

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí va tornar a col·locar ahir les pedres que separen la zona de bany de la zona d'aparcament de la platja Gran de l'Estartit. Tal com es pot apreciar a la imatge, a causa d'un moviment de roques, els cotxes podien sortir de l'espai delimitat per als vehicles i col·locar-se dins la platja. Amb l'actuació d'ahir, però, l'espai torna a estar delimitat.

Segons els regidors de platges i el primer tinent d'alcalde, Marc Calvet (ERC), les pedres s'haurien retirat fa uns deu dies per passar les màquines en una actuació que es va fer des de Ports de la Generalitat per netejar la desembocadura del torrent d'en Planas.

Així, després de l'actuació de principis d'agost, les pedres no s'haurien tornat al seu lloc i, durant aquest temps, alguns vehicles haurien aprofitat per estacionar fora de l'espai habilitat. «Els serveis municipals han repassat el perímetre i han recol·locat les roques al seu lloc», assegura Calvet. D'altra banda, la tècnica municipal de platges també es va desplaçar a la zona ahir al matí per comprovar com s'havia fet l'actuació.

En aquest sentit, la platja Gran de l'Estartit està dividida en dues tipologies de sorra -fina i compacta- que coincideixen amb la separació de les roques.