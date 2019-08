Demanen que la Generalitat compri una parcel·la a Palamós

La plataforma ecologista Salvem la Pineda d'en Gori demana a la Generalitat de Catalunya que exerceixi el dret a tanteig i retracte per tal d'adquirir la segona parcel·la urbanitzable on se situaria el tercer bloc d'apartaments a la mateixa zona de la pineda d'en Gori, a Palamós.

Segons l'entitat, no s'hi ha construït res perquè els propietaris no l'han venut a la constructora, però com que encara està en venda demanen que l'adquireixi la Generalitat. A més, apunten, es tractaria d'un edifici de grans dimensions a menys de 500 metres del mar, i tindria 24 apartaments.



Recorregut jurídic

D'altra banda, l'entitat va començar fa quatre setmanes una recollida de signatures per demanar la compra a través de la plataforma Change.org i ha aconseguit, de moment, 1.000 suports.

La plataforma Salvem la Pineda d'en Gori, de fet, ja ha interposat un contenciós administratiu: 415/2018 al jutjat número dos de Girona contra la llicència d'obres per la construcció dels dos primers edificis i ara lluita perquè no s'edifiqui el tercer. Segons ells, «seria la consumació d'aquest despropòsit d'intervenció en aquest paratge tan singular i apreciat per tothom que el coneix».