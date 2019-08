Detinguts dos joves i un menor per robar a una persona gran a la Bisbal d'Empordà

La Policia Local de la Bisbal d'Empordà i els Mossos d'Esquadra van detenir dijous dos joves de 19 anys i un menor, de 17, per estirar una cadena d'or del coll d'una dona gran. Els fets van ocórrer pels volts de les quatre de la tarda al carrer Donzelles. La dona anava caminant quan els tres joves s'hi van aproximar i li van estirar la joia per després marxar corrent. Com a conseqüència de l'estrebada, la dona va patir dolors cervicals i va haver de ser atesa. Els joves van aconseguir escapar amb el botí fins que la Policia Local els va localitzar al carrer Mesures, just al centre del municipi, i gràcies a la informació que van donar diversos testimonis. Un cop aturats i identificats, se'ls va registrar i a un d'ells se li va trobar la cadena d'or de la víctima. Els Mossos els van acabar detenint a tots tres.