«El canvi de paradigma turístic de Calonge i Sant Antoni és un eix prioritari»

És el primer alcalde de Calonge procedent de Sant Antoni. Aquest 2019 ha encapçalat la llista d'Esquerra Republicana després d'haver estat regidor durant l'anterior mandat.

Miquel Bell-lloch (Sant Antoni de Calonge, 1978) és un emprenedor local que va decidir encapçalar la llista d'Esquerra a Calonge i Sant Antoni, una candidatura que mai havia estat primera força a la localitat. Els resultats van acompanyar i ha aconseguit l'alcaldia. Abans d'ocupar el càrrec, Bell-lloch gestionava, des del 2008, un restaurant al nucli de Sant Antoni, del qual ara és autònom col·laborador. No obstant això, per tradició familiar va ser zelador i auxiliar d'infermeria a l'Hospital de Palamós, així com, per iniciativa pròpia, havia obert i tingut botigues de roba. En totes les feines, però, assegura que amb el que més gaudeix és amb el tracte amb les persones

Vostè és el primer alcalde de Calonge i Sant Antoni que és de Sant Antoni. Per què creu que és així?

Les coses han canviat, la gent veu que són un mateix municipi i, si hi ha bones idees, són per a tota la població. Hem passat a una altra fase.

És difícil governar amb tripartit i la col·laboració puntual de la CUP?

En absolut, perquè són diversos pilars els que ens uneixen. Tenim molt clar que el nostre principal interès és potenciar el municipi, des d'una perspectiva de proximitat i d'esquerres. Amb els socis de govern i la CUP remem cap a la mateixa direcció.

I amb l'oposició, quina relació hi ha?

En el meu discurs d'investidura ja vaig dir que tinc la porta oberta per parlar amb tots els grups municipals. Ser alcalde implica governar per a tothom i escoltar a tothom.

Van dir que canviarien la seva manera de fer. Com ha canviat, de moment?

El tracte amb la ciutadania és més fluid i proper. Amb les entitats estem mantenint una col·laboració molt estreta, ja que són motors que impulsen i mouen el municipi. La transparència amb els nostres veïns i veïnes és una norma bàsica del nostre equip de govern.

Van afirmar que les entitats havien de tenir més suport. El tenen ara?

Estem mantenint una interlocució constant amb totes les entitats que basteixen el teixit de Calonge i Sant Antoni. Mantenim que el nostre suport serà una consigna que està al nostre full de ruta. Procurarem intentar suplir aquelles mancances que tenen les entitats amb els nous comptes pressupostaris.

Com l'ha canviat el fet de portar un restaurant i, ara, ser alcalde?

Continuo sent el mateix de sempre, amb una responsabilitat de govern, però amb el mateix tarannà.

Per vostè, quina és la política o projecte prioritari que ha d'afrontar el municipi?

Considerem que la revitalització del municipi és un eix prioritari, així com el canvi de paradigma turístic, que ens permeti dinamitzar el poble tot l'any i, per tant, desestacionalitzar la seva activitat. Tenim un munt de projectes i propostes damunt la taula que van en aquesta direcció.

Era necessari un canvi de govern?

Sí, era necessari. Portàvem 16 anys amb el mateix partit al govern i calia modificar les polítiques que es feien. L'anterior govern va fer coses molt bones, això sempre ho he reconegut, però és sa per al municipi tenir nous regidors que renovin i innovin en la forma de governar.

ERC mai havia estat la força més votada a les municipals a Calonge i Sant Antoni fins ara. A què ho atribueix?

Després de 16 anys, la gent ha optat per un canvi d'aires, i això ens ha donat bons fruits en termes electorals. Som una força que ja tenia una tendència ascendent. L'any 2015 vam créixer, passant de 2 a 5 regidors i duplicant el nombre de vots.

Com veu la situació política, en general, a escala nacional?

És una situació complexa i injusta. Tenim preses i presos polítics i ens trobem amb un govern espanyol que no es mou, que refusa el diàleg. Des d'ERC, volem parlar i dialogar, però ens topem amb un govern que no vol fer el pas. Nosaltres no tenim cap problema, en canvi, ells no poden dir el mateix, perquè ni tan sols exploren com solucionar-ho. Som en un atzucac del qual cal sortir. La solució passa per parlar i per una sentència absolutòria.

I a escala local?

En aquest escenari, les coses són més clares. En els darrers comicis hem viscut un ressorgiment de les forces d'esquerres i independentistes. Com deia, els veïns i veïnes han convingut que tocava apostar per una nova forma de fer política.

Per quines coses espera ser recordat com alcalde?

És molt aviat per parlar-ne, perquè tot just portem dos mesos al càrrec. Sí que m'agradaria, però, ser recordat per ser un alcalde dialogant, bona persona i que hagi aconseguit que el patrimoni cultural del poble passi a ser la punta de llança de les polítiques turístiques.

Com es descriuria a vostè mateix amb quatre paraules?

Em considero una persona directa, sincera, honesta i propera.

Es tornarà a presentar com alcalde?

Sí. El meu compromís és per vuit anys. Una legislatura de quatre anys acaba sent breu per acabar d'impulsar tot el que cal per fer canvis. En tot cas, com deia, i si la ciutadania així ho desitja, faré dos mandats.