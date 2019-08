Recullen signatures per aturar la construcció del projecte Aquam a les antigues instal·lacions de Radio Liberty a Pals

L'entitat ecologista Salvem Platja de Pals ha engegat una recollida de signatures a la plataforma Change.org per tal d'aturar la construcció del projecte Aquam, a les antigues instal·lacions de Radio Liberty, a Pals. Segons explica el portaveu de l'entitat, Pau Bosch, el que es vol construir va en contra de la preservació de l'espai natural, ja que entre altres coses, preveu aixecar més de 6.600 metres quadrats d'edificis entre els quals un aquari o un viver d'empreses. Bosch recorda que el projecte calcula que prop de 250.000 persones visitarien l'espai, una dada que veuen "desproporcionada" ja que les instal·lacions de la zona com carreteres o serveis no estan habilitats per tanta afluència. Els promotors d'Aquam, però, critiquen els ecologistes perquè, asseguren, "no saben el què es vol fer".

Gairebé 1.000 signatures porta recollides ja a la plataforma Change.org la iniciativa de Salvem Platja de Pals per tal d'aturar el projecte Aquam. Un projecte que, segons l'entitat ecologista, servirà per malmetre un espai natural en lloc de conservar-lo. "Estem preocupats perquè es tracta de la privatització d'aquesta zona", assenyala Pau Bosch, portaveu de Salvem Platja de Pals. Segons Bosch, el projecte preveu la visita de 250.000 persones a l'any, una quantitat que considera que aquesta zona "no pot assumir".

Bosch assenyala que la inversió es preveu retornar-la a través de les visites als "aquaris" que està previst que s'aixequin en aquest espai.

Ho desmenteixen

Els promotors de la iniciativa, però, desmenteixen Bosch i asseguren que aquest nombre de gent es repartirà per tot el Baix Empordà, i no es concentrarà a la Platja de Pals. En declaracions a l'ACN, el president de la Fundació Mar – que és qui promou la iniciativa -, Miquel Ventura, assenyala que volen fer un espai "respectuós" amb el medi ambient i que porti els turistes a conèixer les particularitats naturals de l'entorn.

En aquest sentit, Ventura explica que en els 6.600 metres quadrats no coincidiran tots els visitants, sinó que es repartiran entre les diferents activitats que hi ha, dirigides a conèixer l'entorn de la Costa Brava i l'Empordà. A més, també explica que es faran conferències sobre turisme científic.

El president de la Fundació Aquam lamenta que se'ls critiqui "sense tenir ni idea" del que es vol fer. "No aixecarem habitatges ni res d'això. Ni volem que sigui un parc temàtic. Just al contrari", destaca. A més, segons Ventura, darrera d'Aquam hi ha inversors que "no busquen rendibilitat immediata". Entre ells hi ha el Banc Europeu d'Inversions o la Fundació

Abertis.

No descarten els tribunals

Salvem Platja de Pals, però, no veu gens clar el projecte i reclama que es doni prioritat a altres iniciatives "més respectuoses" que s'han presentat. Amb tot, l'entitat aposta per enderrocar l'edificació que encara queda de l'antiga Radio Liberty i recuperar l'espai natural.

Si el projecte Aquam continua endavant – es preveu que surti a licitació a finals d'any – Salvem Platja de Pals assegura que continuaran "batallant" administrativament, però si cal, acabaran recorrent a la via judicial per evitar que es construeixi.