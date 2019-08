53 establiments al Welcome Pack 2019 de Platja d'Aro

Uns 53 establiments s'han adherit a la segona edició del talonari de promocions Welcome Pack, que patrocina l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro. El Welcome Pack es tracta d'un talonari que posa a disposició el municipi amb ofertes i descomptes per als usuaris per tal de fomentar el consum local.

Les promocions es fan en àmbits com la moda i la bellesa, el calçat i els complements, l'òptica, els allotjaments i la restauració, l'oci, i els serveis i l'oci nocturn.

La iniciativa va sorgir l'any passat en el marc del Consell Local de Desenvolupament Econòmic, i entre les dues edicions se n'han editat 35.000 exemplars. A més, segons informa l'Ajuntament, aquest any s'ha incrementat un 6 per cent el nombre de participants.

El producte s'ofereix als participants de diferents esdeveniments, als usuaris de creuers que visiten la vila i als turistes. Algunes de les ofertes són descomptes entre el 5 i el 50 per cent, obsequis i regals com a complements de les compres principals o promocions 2x1. És un producte que té la voluntat d'esdevenir un atractiu per al visitant i convertir-se en un estímul per al consum local durant tot l'any i consolidar els establiments.