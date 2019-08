Uns 80 cellers participaran a la Fira de vins i caves de Catalunya de la Costa Brava

Palafrugell acollirà per segon any consecutiu la Fira de vins i caves de Catalunya a la Costa Brava en el que serà la 39a edició. La fira de vins més antiga del país es tornarà a fer a la població on va néixer i enguany se celebrarà del 30 i 31 d'agost fins a l'1 de setembre. Aquesta edició comptarà amb la participació d'una vuitantena de cellers i més de cent referències diferents que es podran degustar a la plaça de Can Mario d'aquesta població del Baix Empordà. Un any més, s'oferiran tastets de formatge amb quatre varietats de la demarcació de Tarragona, Lleida i Girona i també hi hauran algunes propostes culturals, com són tres concerts del Festival Street Jazz Costa Brava i l'obertura gratuïta del museu Can Mario de la Fundació Vila Casas i el Dipòsit Modernista durant l'horari de la fira (de les set de la tarda a les onze de la nit).

"És una oportunitat per tastar els millors vins i caves de Catalunya i amb una gran representació de la DO Empordà", ha destacat la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, Bàrbara Hallé Boix, que és l'entitat organitzadora. Aquesta fira de vins és la més antiga de Catalunya i va néixer amb l'objectiu de mostrar a turistes i visitants la gran varietat i qualitat dels vins catalans.

Una riquesa que també ha destacat el director general de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), Salvador Puig, tot recordant que en un territori com Catalunya hi ha fins a dotze Denominacions d'Origen per la diversitat geogràfica que té el territori.

La 39a edició es farà del 30 d'agost a l'1 de setembre a la plaça Can Mario de Palafrugell (Baix Empordà), població on va néixer pel seu vincle i tradició amb la indústria del suro. Al cap d'uns anys, però, es va fer a altres indrets com Pals (Baix Empordà). Des de fa dos anys que ha retornat al seu indret originari. En total, hi haurà una vuitantena de cellers i més de cent referències diferents de vins i caves que es podran degustar també amb una selecció de formatges. Enguany s'han seleccionat quatre varietats: el formatge tou dels Til·lers de Tros de Sort a la demarcació de Lleida, el formatge Garrotxa de Sant Gil d'Algió de Tarragona i procedents de Girona, el de Puigpedrós de Molí de Ger i el formatge madurat d'ovella de Roura Soler.

Els visitants també trobaran una oferta cultural durant la fira. Cada dia hi haurà un concert del 25è Fetsival Street Jazz Costa Brava a la mateixa plaça Can Mario i durant l'horari de la fira ( de les set de la tarda fins a les onze de la nit) obriran gratuïtament el museu de Can Mario de la Fundació Vila Casas i el Dipòsit Modernista que hi ha en aquest mateix emplaçament.

Durant la presentació, que s'ha fet aquest dilluns a un establiment de la plaça del Vi a Girona, s'ha comptat amb la presència del sommelier d'El Celler de Can Roca, Josep Roca, que ha posat en valor la feina feta durant tots aquests anys per donar continuïtat a una fira de referència. "És una oportunitat per donar a conèixer, lluir i estar orgullosos d'aquesta combinació de restaurants, gent del vi i turisme que aniran a Palafrugell", ha afirmat, tot destacant que és un sector molt lligat a un paisatge i a la cultura mediterrània.

Per la seva banda, l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, ha subratllat el desig de convertir-se en una localitat de referència no només per la indústria del suro i el seu patrimoni, recollit al Museu del Suro, sinó també amb el futur centre d'intrepretació del vi en un edifici annexa, a Cal Ganxó. Les últimes obres començaran l'any vinent amb la previsió que durin més de dos anys.

La fira de vins i caves de Catalunya a la Costa Brava no es dirigeix només la gent del territori sinó que també està pensat per als visitants i turistes internacionals que aquests dies estan de vacances a Catalunya. L'any passat la fira va tenir més de 2.000 assistents. A banda de l'Ajuntament, també compta amb el suport de Prodeca, Obra Social La Caixa i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat.