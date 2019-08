Crema totalment un restaurant de Corçà

Un incendi ha destrossat totalment un restaurant de Corçà.

Els Bombers han rebut l'avís quan faltaven vuit minuts per les cinc de la matinada que hi havia un foc ja desenvolupat en un restaurant ubicat al número 5 del carrer Major.

S'han mobilitzat quatre dotacions i en arribar han vist que les flames s'havien iniciat en una zona de magatzem del restaurant on hi ha neveres i d'altres electrodomèstics. Després el foc s'ha estès per la resta del local, passant per la cuina i fins i tot una zona d'habitatge, asseguren fonts del cos.

Els Bombers han pogut apagar les flames al cap d'una estona però segons els Bombers el restaurant ha quedat del tot malmès per la virulència del foc.

Sobre la causa del foc, que s'està investigant, s'apunta que podria ser de tipus elèctric i que s'hauria originat a la sala on hi ha les neveres.

En el moment que s'ha produït l'incendi, no hi havia ningú al restaurant i no s'ha hagut de fer desallotjaments ni tampoc s'han de lamentar ferits.

Al llarg del matí, els Bombers retornaran al local sinistrat per estudiar l'afectació i també està previst que hi l'arquitecte municipal es personi a la zona per valorar-la.

Fins al lloc també s'hi ha desplaçat el SEM i els Mossos d'Esquadra.