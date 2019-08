Palamós incrementa més de 50.000 euros la licitació per a la deixalleria en quedar deserta

Palamós incrementa més de 50.000 euros la licitació per a la deixalleria en quedar deserta palamós

L'Ajuntament de Palamós ha augmentat en més de 50.000 euros el pressupost de licitació per a la gestió directa de la deixalleria municipal en quedar desert el primer concurs públic. L'augment s'ha acordat recentment en Junta de Govern i el motiu pel qual no s'hauria presentat cap empresa per fer el servei, asseguren, seria la previsió a la baixa dels costos de gestió de l'equipament.

En aquest sentit, el nou contracte té un import de 356.000 euros sense IVA, mentre que el primer tenia un valor de 295.524 euros. En ambdós contractes, es contempla la possibilitat d'allargar-los dos anys amb dues pròrrogues successives d'un any cada una.

«Vam fer un concurs i es van informar dues empreses que van veure que els costos no els quadraven», apunta el regidor de Medi Ambient de Palamós, Xavier Lloveras (ERC). «Cada vegada és més car el transport de les deixalleries cap als punts de gestió».



Motius per l'augment

Tal com informa el regidor de Medi Ambient, el consistori hauria fet una previsió a la baixa i s'hauria vist obligat a analitzar les causes en veure que no s'hi havia presentat ningú. Així, finalment, s'hauria decidit fer l'increment. «Esperem que amb aquest augment es presenti alguna empresa», assegura.

L'empresa Urbaser es fa càrrec de la gestió de la deixalleria municipal des del novembre de 2015. A finals d'octubre de 2016, però, va expirar el contracte i es va renovar per un any més.



Terminis per a la gestió

Per aquest motiu, quan el consistori va presentar la primera licitació -l'abril passat-, que va quedar deserta, el contracte amb Urbaser ja feia 15 mesos que s'havia acabat. Malgrat tot, asseguren, l'empresa continuarà prestant el servei fins que s'adjudiqui el nou.

Pel que fa als terminis, la primera licitació contemplava que l'empresa adjudicatària comencés a prestar el servei aquest juny, però, en quedar deserta, el regidor de Medi Ambient contempla que el nou gestor pugui entrar el novembre amb el segon concurs.



Obligacions de l'empresa

El contracte no fa referència només a la gestió de la deixalleria municipal -situada al costat del polígon industrial de Sant Joan de Palamós-, sinó que el concessionari també s'ha de fer càrrec del servei de la deixalleria mòbil, així com de la recollida i el transport dels materials fins al gestor autoritzat. A més, l'empresa ha de garantir l'obertura de la deixalleria matí i tarda de dilluns a divendres i dissabtes al matí, en horaris d'hivern i d'estiu.

L'empresa Urbaser va adquirir la gestió de la deixalleria municipal el 2015 després que a principis d'aquell any l'Ajuntament decidís acabar amb el contracte de l'empresa AJ Ruz. Aleshores, les dues empreses es van presentar al concurs, però la primera va treure millor puntuació.