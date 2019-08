Cinc petits incendis forestals en només cinc dies a Vilopriu i a Camallera

En només cinc dies s'han produït fins a cinc incendis a Vilopriu i voltants, informen els Agents Rurals, que tenen clar que al darrere hi ha «intencionalitat» com a conseqüència de l'acció «d'un o d'uns piròmans» que actuen en una zona on els focs forestals provocats són habituals. En els últims cinc casos -des del 22 d'agost fins al 26 d'agost- els incendis han cremat extensions petites de vegetació en diferents punts dels municipis de Vilopriu i el nucli de Gaüses, i de Saus i Camallera.

Els Mossos d'Esquadra mantenen una investigació oberta juntament amb els Agents Rurals i els Bombers per tal d'aclarir qui pot haver provocat aquests incendis que han cremat sortosament molt poca superfície.

En el punt d'inici de cada petit foc no s'hi ha trobat cap mostra de moment que els pugui aportar massa pistes, segons indiquen fonts dels Agents Rurals. En canvi, els incendis tenen una cosa en comú: s'han iniciat sobretot de matinada. Afortunadament, però, es van declarar en dies en què les condicions meteorològiques dificultaven la propagació de les flames, amb absència de vent de tramuntana.

Aquests no són els primers incendis de l'estiu en aquesta àrea limítrofa entre el Baix i l'Alt Empordà. Se'n van registrar d'altres a principis d'aquest mes, que els investigadors sospiten que també van ser provocats. Agents Rurals i policia autonòmica han reforçat la vigilància a la zona.



Detingut un reincident

Cal recordar que el 30 de juliol els Mossos d'Esquadra van detenir un presumpte piròman reincident. Un veí de Sant Jordi Desvalls (Gironès), de 71 anys, que ja va ser arrestat l'any 2012 per, presumptament, haver provocat diversos focs en cadena a la mateixa zona.

Això no obstant, el jutge va acabar arxivant la causa un any després perquè no hi havia «indicis» que acreditessin que l'acusat era l'autor dels focs. Aquest estiu els Mossos li imputaven l'autoria de quatre incendis en aquesta zona limítrofa entre les comarques de l'Alt i del Baix Empordà.

Els focus es van declarar als termes de Garrigoles, Colomers, Vilopriu i Camallera i els incendis tenien un denominador comú: tots quatre havien començat al marge de carreteres. D'altra banda, en tots quatre focus els investigadors hi van localitzar una bossa plena de papers cremada, que el presumpte autor hauria encès amb la intenció que les flames es propaguessin amb rapidesa.

En aquesta zona del Baix Empordà, s'han produït una cinquantena d'incendis en els últims deu anys, part d'ells provocats.