Un incendi destrossa l'interior d'un restaurant de Corçà

Un incendi va destrossar totalment l'interior d'un restaurant de Corçà. Malgrat l'ensurt i com que no hi havia ningú a l'establiment, no es van haver de lamentar ferits.

S'investiga si el foc té un origen elèctric.

Els Bombers van rebre l'avís quan faltaven vuit minuts per les cinc de la matinada que hi havia un foc ja desenvolupat en un restaurant ubicat al número 5 del carrer Major de Corçà.

Ràpidament van mobilitzar quatre dotacions i en arribar van comprovar que les flames s'havien iniciat en una zona de magatzem del restaurant on hi ha neveres i altres electrodomèstics. Després el foc es va estendre per la resta del local, va passar per la cuina i, fins i tot, les flames van afectar una zona d'habitatge que està adossat al mateix restaurant de Corçà, segons asseguren fonts del cos.

Els Bombers van poder apagar les flames al cap d'una estona però segons fonts del cos d'emergències, el restaurant va quedar del tot malmès per la virulència del foc, que va acabar destrossan-te l'interior i, per tant, no podrà reobrir de moment.

Sobre la causa del foc, que s'està investigant, s'apunta que podria ser de tipus elèctric i que s'hauria originat a la sala on hi ha les neveres. On podria haver-hi hagut algun tipus de curt circuit.

Al llarg del matí, l'alcalde de la població va anar fins al lloc dels fets per valorar els danys i veure l'afectació de l'incendi, segons fonts municipals. Fins al lloc també durant les tasques d'emergències s'hi van desplaçar el SEM i els Mossos d'Esquadra.