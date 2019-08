Les obres al carrer Ample de la Bisbal posen al descobert una torre medieval

Les obres de millora que s'estan fent al carrer Ample de la Bisbal d'Empordà han posat al descobert les restes d'una torre semicircular que amb tota probabilitat podria formar part de l'antiga muralla medieval, van informar, ahir, fonts de l'Ajuntament, que asseguren que el consistori documentarà la troballa i que en garantirà la conservació. La regidora de comunicació de la Bisbal, Xènia Sala, precisa que la torre té uns deu metres de diàmetre i que es troba en bon estat de conservació. L'estructura de pedra, que podria haver estat derruïda a finals del segle XIX, es troba a l'alçada del número 16 del carrer Ample.

Les actuacions de millora als carrers Ample, Antic i Valls d'en Colomer van començar el mes juliol passat i, tal com va avançar Diari de Girona, els tècnics ja havien identificat dos punts susceptibles de tenir interès arqueològic –es tracta, concretament, de dos trams de l'antiga muralla. «Sabíem que hi havia una torre circular de grans dimensions i finalment s'ha trobat, en bon estat, i ha estat documentada», assegura la regidora de Patrimoni i primera tinent d'alcalde, Carme Vall.



Més troballes

En aquest sentit, com en la resta de troballes, la torre ha estat classificada per l'equip arqueològic i, provisionalment, s'ha protegit amb teles i sorra per evitar que els treballs de millora del carrer Ample puguin provocar cap afectació. Els propers dies l'equip d'arqueòlegs es reunirà amb la Comissió de Patrimoni municipal per aportar tota la informació recopilada.

L'any 2014, de fet, ja va trobar petits trams de l'antiga muralla defensiva de la ciutat, que data del segle XIV, en les obres d'urbanització del carrer dels Valls. El consistori apunta que les troballes eren previsibles. La web municipal informarà de les novetats que vagin sorgint.