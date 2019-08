Vuitanta cellers catalans participen a la Fira de vins i caves, a Palafrugell

Segons es va dir en la presentació que van fer ahir els organitzadors a la plaça del Vi de Girona -un lloc «carregat de simbologia» va apuntar l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer- la fira comptarà amb les denominacions d'origen del país,

Palafrugell serà aquest cap de setmana la capital del vi català en el marc de la 39a edició de la Fira de vins i caves de Catalunya a la Costa Brava. L'esdeveniment es fa del 30 d'agost a l'1 de setembre i es tracta de la fira de vins més antiga del país. Enguany, es tornarà a fer per segon any consecutiu al municipi on va néixer, Palafrugell, concretament a la plaça de Can Mario.

Previsió i oferta



Obertura al món

L'organització reconeix que el producte està molt pensat per a la gent del territori, però que cada vegada s'obre més als visitants i turistes internacionals que estan de vacances a casa nostra.

.