Palafrugell expropia el tram litoral de cap Roig per fer el camí de ronda

Una part de l'espai de cap Roig on es farà el camí de ronda.

El ple municipal de Palafrugell va aprovar dimarts per unanimitat l'acceptació de l'expropiació dels terrenys per fer el camí de ronda del paratge de cap Roig, a Calella de Palafrugell. L'import que es va acordar per adquirir la propietat de la Fundació la Caixa és de 839 euros i es tracta d'uns 2.000 metres quadrats.

Segons fonts municipals, és un import simbòlic, ja que el preu real dels terrenys és «molt superior». De totes maneres, assegura el regidor de Via Pública i Urbanisme, Jaume Palahí, en tractar-se d'una fundació no podien cedir els terrenys de manera gratuïta i la fórmula jurídica trobada ha estat la de l'expropiació.

El regidor d'Urbanisme també precisa que en els pròxims dies s'atorgarà la llicència d'obres del pla urbanístic per aixecar dos edificis i un auditori semisoterrat en el mateix espai, un projecte que ha d'anar lligat amb la creació del camí de ronda, que també anirà a càrrec de l'entitat provada.



Començar el projecte

L'expropiació dels terrenys, apunten, s'ha hagut de fer perquè per executar el projecte del camí de ronda es requereix que els terrenys siguin públics. Encara que l'obra l'acabi fent la Fundació la Caixa, amb la seva adquisició, la propietat passa a ser municipal.

«En el moment de donar la llicència d'obres posem com a condició que l'auditori i el projecte del camí de ronda s'executin de manera paral·lela», puntualitza Palahí. La votació de l'expropiació al ple va rebre el suport unànime de l'equip de govern -format per ERC, Som Gent del Poble (SGdP) i JxCat- i de l'oposició -formada pel PSC, Cs i En Comú Podem (ECP).

«Amb aquesta votació es podrà iniciar l'execució del projecte i començar l'obra», assegura el cap del PSC, el principal partit de l'oposició, Juli Fernández. «Tothom està d'acord que el camí de ronda es faci».



Entitats ecologistes

Es tracta d'una opinió també compartida per l'entitat ecologista Salvem el Golfet, que forma part de la plataforma SOS Costa Brava, tot i que ells s'oposen al projecte urbanístic general a l'espai de cap Roig.

A principis de mes, de fet, la plataforma va presentar un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra els dos edificis i l'auditori soterrat. A més, l'entitat denuncia que les administracions donen un «tracte de favor i singular» cap a la Fundació La Caixa.

Així i tot, pel que fa al camí de ronda, no hi ha discrepàncies. «Estem en contra del pla urbanístic, però estem contents que al final es contempli el camí de ronda, ja que en el pla inicial no es contemplava la seva execució», diu la presidenta de Salvem Golfet, Margarita Riera.