Santa Cristina modifica les inversions a quatre mesos d'acabar l'any

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro va aprovar en el ple municipal de dimarts algunes modificacions en les inversions de 2019 per considerar-les «més urgents», amb el vot contrari de l'oposició. Entre els canvis més importants hi ha la desaparició del pla de subministrament d'aigua potable i la xarxa de sanejament a Solius, de 240.000 euros.

També es va aprovar la reducció de 100 mil euros de les partides de la nau polivalent, la zona esportiva i la plaça de braus. «Els diners que teníem per fer coses que no podem fer en els quatre mesos vinents, els posem a partides més urgents», apunta l'alcaldessa, Lourdes Fuentes.

A banda de la modificació de la partida d'inversions, també es va aprovar una modificació del pressupost ordinari i la creació d'una nova plaça de recursos humans. La proposta es va votar en un sol punt i va rebre el suport de l'equip de govern -ERC i JxCat- i els vots en contra de l'oposició -Guanyarem, PSC i Cs-, a la qual hi va haver dues absències. Així, l'oposició va criticar les modificacions. La portaveu del PSC, Sònia Pujol, va destacar les reduccions en la partida dels pressupostos participats, com en la neteja de la via pública o els aparcaments d'autocaravanes.

Per la seva banda, el govern va defensar les modificacions dient que una part quedaven ajornats per a l'any vinent i explicant que ha incorporat noves inversions, com poden ser: les millores a la plaça Baldiri Reixach; les millores d'accés a Roca de Malvet i la instal·lació d'un punt de recàrrega de cotxes elèctrics.