Garrotada del TSJC al Govern per l'abocador de Vacamorta

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat un nou recurs de la Generalitat que demanava ampliar el termini per buidar l'abocador de Vacamorta. A més, en la interlocutòria, el tribunal ha considerat les pretensions d'ampliació del Govern de «repugna» i les ha qualificat de «burla» a la sentència judicial dictada el 2015.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Cruïlles -al qual pertanyen els terrenys de l'abocador- i la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) -que ha presentat les reclamacions judicials- demanen que es reactivi la comissió de seguiment del buidatge que va aturar en l'anterior mandat la Generalitat. En aquest sentit, en un comunicat fet públic ahir, fan una petició al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per tenir una reunió i tractar la demanda.

«La sentència ens torna a donar la raó, s'han de buidar els residus», va explicar ahir l'alcalde de Cruïlles, Dani Encinas. «Des de l'Ajuntament l'únic que demanem és poder-nos reunir amb la Generalitat i reactivar la comissió de seguiment», va asseverar. Conjuntament amb l'associació PAAC, consideren que el Govern ha de pensar en com retirarà tots els residus abocats entre el 2000 i el 2014, la petició que va fer la sentència judicial del TSJC el 2015.

En aquest sentit, en la nova interlocutòria del TSJC, del passat 26 de juliol, a banda de desestimar el recurs de la Generalitat el considera «una falta de respecte» a l'alt tribunal. I afegeix que «la pretensió d'ampliar el termini «repugna» perquè d'ençà que es va publicar la sentència del 2015 la Generalitat ha anat demanant ajornaments.



Consideracions del tribunal

Així, consideren una «burla» al tribunal el fet de no haver iniciat els treballs al·legant no tenir prou temps per tirar endavant els projectes de buidatge, després de quatre anys de la sentència.

«L'únic que volem és que es buidi el més aviat possible, igual que han dit els tribunals, perquè és il·legal i perquè contamina», assegura la Montse Tena, portaveu de l'entitat PAAC.

La interlocutòria també recorda que es van donar «sis mesos de cortesia» a la Generalitat perquè pogués engegar els estudis necessaris abans de començar amb la retirada dels residus. Un termini que va començar a ser efectiu a partir de 2017, quan l'ordre de buidatge es va fer ferma. Per això, un any i mig després, el TSJC no entén que es demani un nou ajornament per falta de temps per complir la resolució judicial.



Llarga espera

Segons el consistori i la plataforma, el conseller de Territori va prometre'ls el mes d'abril que es reunirien aviat per posar-los al dia de les opcions que hi ha per al buidatge. Tot i això, apunten, encara no han rebut cap citació. De fet, l'alcalde diu que ha intentat fixar una data, però des del Departament «s'han donat llargues».

L'abocador del Baix Empordà va ser clausurat a finals del 2014 per ordre del Departament de Territori perquè la llicència estava mal donada i acumulava nombroses sentències. El TSJC també va sentenciar que s'havia de retornar l'espai al seu estat inicial, restituint la situació que tenia l'any 2000, abans que hi arribés el primer camió de deixalles.