La Santa Market de Santa Cristina bat rècord amb 150.000 assistents

L'espai d'oci i música la Santa Market de Santa Cristina d'Aro va anunciar ahir que va tancar les seves portes amb un rècord històric d'assistència. La temporada de l'espai va finalitzar dilluns d'aquesta setmana amb 30.000 visitants més que en l'edició anterior, superant la xifra de 150.000 assistents.

«L'aposta pel públic familiar» pot ser un dels motius de l'augment, assegura el director de la Santa Market, Julio Rico. A més, «es tradueix en l'increment tant quantitatiu com qualitatiu de les activitats per als més petits, amb espectacles musicals, tallers, espais infantils per a totes les edats, un poni club, un bosc d'aventures, circuits de minicotxes, entre d'altres».

L'espai està situat al Santa Cristina Horse Club de Santa Cristina d'Aro i aquesta temporada va obrir les seves portes el passat 19 de juliol i va tancar-les el 26 d'agost. Segons expliquen, tenen una vocació clara per esdevenir un centre de l'oci transversal i familiar amb una oferta cultural i gastronòmica variada.



Impacte econòmic

Pel que fa a les xifres de públic estranger, ha assegurat el centre, han estat de prop de 52.000 turistes; la qual cosa representa gairebé el 40 per cent del públic assistent, d'entre el qual 100.000 visitants han estat nacionals. A més, l'impacte econòmic a la zona, expliquen, hauria estat d'uns 40 milions d'euros i, pel que fa al centre, aquest hauria arribat als 7,5 milions d'euros, un 30% més que en l'edició anterior.