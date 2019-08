Més de 30 interessats en els sis habitatges cooperatius sènior lliures de Sant Feliu

L'antic hotel Jecsalis, on es faran els habitatges cooperatius per a gent gran, a Sant Feliu.

L'antic hotel Jecsalis, on es faran els habitatges cooperatius per a gent gran, a Sant Feliu. DdG

Trenta-dues persones s'han inscrit per ocupar un dels sis habitatges cooperatius sènior que queden disponibles en el projecte Walden XXI de Sant Feliu de Guíxols que rep la col·laboració de l'entitat Sostre Cívic. De fet, el procediment mitjançant el qual es buscaven persones interessades en formar part del projecte ha estat obert des de principis d'estiu i finalitza avui.

El projecte -pioner amb gent gran a la demarcació de Girona- consisteix a disposar d'un habitatge alternatiu als que ofereix el mercat habitual. En aquest sentit, els interessats passen a ser propietaris col·lectius a través de la cooperativa Sostre Cívic, la qual els fa una sessió d'ús de l'espai mitjançant un model de quotes.

L'habitatge de Sant Feliu de Guíxols està situat en l'antic hotel Jecsalis del municipi. Segons el projecte, està previst que l'edifici disposi de 30 habitatges, 24 dels quals serien per als impulsors de la iniciativa -que actualment són 34 persones- i els 6 restants sorgirien d'una selecció de les 32 persones inscrites aquest estiu.

«El dissabte 14 de setembre farem una reunió amb totes les persones inscrites per informar-los en detall de totes les característiques del projecte», apunta Josep Maria Ricart, president del Walden XXI i un dels impulsors del projecte. A més, assegura, durant els pròxims dies es farà una selecció de tots els interessats a ocupar els sis habitatges restants.

Un dels criteris de selecció, per exemple, serà l'edat. El fet de tractar-se d'un habitatge cooperatiu per a gent gran fa que la inscripció al Walden XXI estigui limitada a persones entre 50 i 70 anys. De totes maneres, apunta el president del projecte, «la nostra preferència és baixar la mitjana d'edat que ara està situada a 65 anys». En aquest sentit, quan es faci la selecció les persones d'edat menys avançada tindran més opcions. «Volem que aquest projecte tingui continuïtat».

Pel que fa a l'Ajuntament de Sant Feliu, la iniciativa ha rebut tot el suport fent la modificació del pla urbanístic per convertir l'espai d'equipament hoteler a cooperativa d'habitatges per a la gent gran. «Nosaltres vam fer la modificació del POUM i en aquest sentit la propietat no es pot vendre en unitats individuals sinó que és una sola finca i es tracta de participacions en una cooperativa», diu el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Guíxols, Josep Saballs.



Serveis i avantatges

«És una nova forma de veure com ens fem grans», explica el regidor Saballs. «La majoria són professionals liberals que volen viure en un espai íntim però compartint serveis».

En total preveuen construir una trentena d'apartaments d'uns 50 metres quadrats -per a una sola persona o per a una parella. Tots els habitatges comptaran amb una habitació, una petita cuina, una sala-menjador i un bany adaptat. A l'edifici, a més, hi haurà diversos espais comunitaris, com ara una biblioteca, una bugaderia, un menjador i una cuina per compartir, sales polivalents, sala de fisioteràpia, infermeria, entre d'altres.