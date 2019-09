acció ciutadana Voluntaris del municipi impulsen diferents accions de conscienciació sobre el fons marí

? Els membres de l'entitat de Palamós per a la conservació del medi marí els Amics de les Illes Formigues han organitzat en els darrers mesos nombroses accions per promoure i difondre la importància de la conservació del litoral. Entre les accions més recents, destaquen la projecció del documental de National Geographic Salvem el nostre Mediterrani a la biblioteca municipal, que tracta el cas de la protecció de la posidònia a Formentera i al Mediterrani; una manifestació submarina a Palamós per conscienciar i visibilitzar la preservació del fons marí, o una visita a les sepieres del municipi, claus en la reproducció de l'espècie. «El nostre entorn natural, situat al bell mig de la Costa Brava, és sens dubte privilegiat en bellesa i diversitat. Creiem que és un deure de tots intentar preservar-lo per als nostres descendents i per a la resta de la humanitat», apunten al seu espai web.