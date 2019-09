Comença un projecte per cartografiar la posidònia de Palamós en una aplicació

L'associació Amics de les Illes Formigues inicia un projecte per mapar les superfícies de posidònia que hi ha en els fons marins del litoral de Palamós. L'objectiu és detectar les zones on hi ha praderies d'aquesta planta marina i pujar-les a una aplicació mòbil per posar-les en coneixement de tots els interessats, un experiment que ja s'ha fet a Formentera.

Així, la iniciativa es troba en un estat inicial, però consisteix a cartografiar el litoral del municipi de Palamós. Segons els impulsors, de moment, han obtingut «bona resposta per part de l'administració». A banda del projecte, l'entitat s'ha posat en contacte amb l'organització que va fer possible l'escaneig de posidònia a Formentera i, a més, han aconseguit permís per utilitzar la mateixa aplicació mòbil, la Posidonia Maps.

«Estem en la direcció correcta i buscant les vies per portar-ho a terme», explica Lluís Martí, un dels membres de l'entitat de Palamós que vetlla per la preservació del medi marí. De fet, l'associació té una reunió en els pròxims dies amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i el pròxim 4 de setembre es reuneix amb l'Ajuntament.

Tot i que asseguren haver rebut respostes interessades en el projecte, l'entitat està pendent de buscar les fórmules amb què es pogués portar-lo a terme i buscar vies per finançar-lo. «És difícil escanejar tot el Mediterrani però si entitats com la nostra s'afegeixen podem sumar esforços», apunta Martí, un dels col·laboradors de l'entitat.



Posició de l'administració

En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient de Palamós, Xavi Lloveras, es reunirà la setmana vinent amb el grup per analitzar el projecte. «Ara estudiarem el projecte, però a tot el que sigui preservar la posidònia nosaltres hi donarem suport», precisa el regidor de Medi Ambient.

De fet, Palamós és un dels municipis pioners a la comarca pel que fa a la instal·lació de boies ecològiques per a les embarcacions. Concretament, el consistori ha posat aquesta tipologia de boies a la cala s'Alguer i a la cala Sanià. «Tenim radiografiades les praderies de posidònia de les dues cales, que són sensibles, i hem localitzat la planta en altres espais», apunta Lloveras.

A més, l'associació Amics de les Illes Formigues -per portar a terme el projecte- està en contacte amb el biòleg i explorador marí Manu San Félix, que aquest any ha dirigit el documental Salvem el nostre Mediterrani, produït per National Geographic i amb la col·laboració d'Estrella Damm.



Paper rellevant

En aquest sentit, la plataforma palamosina explica que els han cedit utilitzar l'aplicació mòbil que es va desenvolupar a Formentera a través de l'empresa Movired i amb la col·laboració del mateix biòleg que habita a l'illa. L'aplicació es va llançar l'any passat, és gratuïta i funciona a tots els sistemes operatius.

Amb el nom de Posidonia Maps, el que pretén el sistema aplicatiu és ajudar la gent que navega i conscienciar-los sobre la importància de no danyar el fons marí en fer-ho. Ara, si l'associació palamosina aconsegueix tirar endavant el seu projecte, el litoral de Palamós també podria estar inclòs dins la mateixa aplicació.«El projecte és bàsic perquè hem de protegir la posidònia entre tots i cal fer difusió perquè la gent en tingui coneixement», explica Conxi Rodríguez, doctora en botànica a la Universitat de Girona (UdG) i membre de l'associació Amics de les Illes Formigues. A més, afegeix Martí, un altre dels col·laboradors, «l'aplicació permetria funcionar, en un futur, en tota la costa mediterrània o, almenys, en els llocs amb més pressió».

La posidònia és una planta endèmica del Mediterrani que contribueix a mantenir la qualitat i l'oxigenació de l'ecosistema submarí a més d'afavorir a altres espècies. Un cop destruïda, la seva recuperació pot tardar centenars d'anys. En èpoques de sobreocupació, com és el cas de l'estiu, l'organisme es malmet per l'efecte del fondeig de vaixells i, malgrat que ja s'han començat a posar en pràctica eines com les boies ecològiques a Palafrugell, ara, els Amics de les Illes Formigues proposen fer un pas més.