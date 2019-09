Una turista francesa denuncia una agressió sexual múltiple a Platja d'Aro

Una turista de 27 anys ha denunciat davant els Mossos d'Esquadra haver estat agredida sexualment a la matinada d'aquest diumenge per tres individus, a qui no coneixia, a la platja de Platja d'Aro en sortir d'un pub d'aquesta localitat de la Costa Brava.

Segons fonts de la investigació, sobre les 06.38 hores d'aquest diumenge els Mossos han rebut una trucada que els alertava que una turista havia estat violada per tres desconeguts a la platja de Platja d'Aro.

S'han desplaçat fins al lloc diverses patrulles, i la víctima, una dona francesa de 27 anys, els ha explicat que havia sortit de festa amb una amiga, que havien estat en diversos locals i que en un moment concret ella ha sortit sola d'un pub i tres desconeguts l'havien abordat.

El bar on els agressors van localitzar la noia està situat al centre de Platja d'Aro, al carrer Pineda de Mar. Per accedir-hi hi ha un petit carreró i queda amagat. A fora d'aquest carreró ni els dos homes encarregats de la seguretat ni els altres cinc treballadors de l'establiment van veure que els sospitosos forcessin la noia que va marxar sola. Després va arribar al carrer principal, lloc on l'haurien abordat i fet anar cap a la platja. El camí fins a la sorra són uns 100 metres i passa per davant de dos hotels molt concorreguts.

La façana del bar Charlie's d'on la víctima va sortir i després va ser abordada pels sospitosos · ACN

Quant ha pogut, la víctima ha demanat ajuda i els que l'han atès han alertat a la policia d'allò succeït.

Després d'escoltar el relat, una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat la dona fins a l'Hospital de Palamós i els Mossos han obert una investigació i estan buscant possibles testimonis dels fets i imatges de càmeres de seguretat que puguin ser utilitzades per identificar i localitzar als presumptes agressors.