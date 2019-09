Concentració per condemnar la presumpta agressió sexual múltiple a una turista a Platja d'Aro

Unes 200 persones s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Platja d'Aro (Baix Empordà) aquest dilluns al migdia per condemnar i rebutjar la presumpta agressió sexual múltiple a una turista francesa a la Platja Gran del municipi.

L'alcalde, Maurici Jiménez, ha explicat que la Policia Local lliurarà als Mossos d'Esquadra les imatges enregistrades de les càmeres de videovigilància que hi ha a la població (i que s'utilitzen per llegir matrícules) per ajudar a aclarir els fets. Jiménez ha assegurat també durant la lectura d'un manifest que no escatimaran esforços i recursos per lluitar contra aquest altres tipus de delictes i ha recordat que fa temps que al municipi es fan campanyes en relació a l'oci nocturn. "Aquestes accions en els darrers quatre anys han donat fruits", ha precisat.