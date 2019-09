La 39a Fira de Vins i Caves manté les bones sensacions tot i la pluja

La 39a Fira de Vins i Caves de Catalunya, que es va celebraraquest cap de setmana a Palafrugell, va finalitzar diumenge en una jornada passada per aigua. Tot i que les condicions meteorològiques van ser bones divendre s i dissabte, la jornada d'ahir no va comptar amb tanta assistència per culpa de la pluja. Dissabte, com ja és habitual, va ser la jornada amb més públic. Enguany s'ha registrat un augment dels visitants procedents de les comarques gironines i d'arreu del país. Per contra, hi ha hagut un descens pel que fa a la presència d'estrangers.

Els visitants a la fira han pogut gaudir d'una vuitantena de cellers i més de cent referències amb una gran representació de la DO Empordà. A més, la cultura també ha estat protagonista i s'ha comptat amb les actuacions de Toni Solà Quartet, Shu Shu i Smith & Wesson 38.