El PSC de Palafrugell denuncia l'elevat nombre de multes de trànsit

El PSC de Palafrugell denuncia que el govern del municipi ha superat la previsió de recaptació en concepte de múltes de trànsit. Segons el grup socialista, el 30 de juny s'havia recaptat ja un import de 615.000 ?, quan la previsió per a tot l'any és de 500.000 ?.

El portaveu socialista, Juli Fernández, ha considerat a través d'un comunicat «un despropòsit la gestió del govern amb relació a les multes de trànsit». En el passat ple del mes de juliol, va posar de manifest la contradicció del discurs d'ERC, ara al govern, amb relació a la seva etapa a l'oposició. Segons el grup socialista, els republicans a l'oposició «sempre dèiem que no era possible que un govern pogués sancionar per valor de 500.000 euros a l'any» i que, «si això passava, era perquè el govern anterior tenia un interès únicament recaptatori». Ara, el 30 de juny, el govern d'ERC, JxC i Gent del Poble habia superat amb més de 100.000 euros la previsió durant tot l'any.

Juli Fernández va denunciar en el ple que «la política de sancions ha d'anar també acompanyada de campanyes informatives, pedagògiques i una bona senyalització respecte a això».



L'informe de Xaloc

El portaveu socialista també va queixar-se que fa més de dos mesos que espera l'informe de les sanciones posades per l'accés al passeig de Llafranc, amb relació a la informació contradictòria de la pàgina web de l'Ajuntament. Fernández també va lamentar que l'informe de Xaloc, amb relació a 14 expedients sancionadors, demostra que el govern les va deixar prescriure de forma voluntària i això pot comportar un acte de prevaricació administrativa i tracte de favor.