Veïns de Platja d'Aro es concentren per condemnar l'agressió sexual a una noia

Unes 200 persones van concentrar-se ahir al migdia davant de l'Ajuntament de Platja d'Aro per «condemnar» i «rebutjar» l'agressió sexual múltiple denunciada per una turista francesa a la platja Gran del municipi. L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, va declarar durant la lectura del manifest que des del consistori no escatimaran en esforços i recursos per lluitar contra aquests tipus de delictes. Per això, va explicar que ha donat ordres a la Policia Local perquè lliuri als Mossos d'Esquadra tota la informació recopilada aquella nit així com les imatges de les càmeres de videovigilància del municipi. Jiménez va recordar que els aparells s'utilitzen com a lectors de matrícules però que les aportaran per contribuir a aclarir els fets.

En aquest sentit, va lamentar que de moment no li consta que s'hagi localitzat els presumptes agressors. Jiménez també va dir que totes les agressions sexuals són una violació contra els drets humans fonamentals i va animar la població a no «desanimar-se» davant de fets com aquests. «Només juntes i junts aconseguirem vèncer la batalla per la igualtat de gènere, per erradicar la violència masclista i per fer de la nostra societat un model veritable de fraternitat», va dir durant la lectura del manifest.

D'altre banda, l'alcalde també va recordar que des de fa temps l'Ajuntament impulsa campanyes de civisme, en coordinació amb els locals d'oci nocturn, que en els últims quatre anys «han donat els seus fruits». En aquest sentit, la Fecasarm, associació del sector de l'oci nocturn, i la seva associació adherida, l'Associació d'Hosteleria, Restauració i Oci de Castell-Platja d'Aro i s'Agaró, van cumar-se a través d'un comunicat a les mostres de rebuig a la presumpta agressió sexual triple. L'entitat mostra el reu «enuig» per uns fets que «injustament malmeten la imatge del sector i dels seus usuaris». En aquest sentit, recorden que, conjuntament amb l'Ajuntament del municipi, executen anualment campanyes de conscienciació per, precisament, prevenir l'assetjament i les agressions sexuals en l'àmbit de l'oci nocturn. A més, l'entitat està estudiant personar-se com a acusació popular per «exigir la màxima pena» als autors.



Agressió a la platja

Els fets es van produir la matinada de diumenge a la platja de Platja d'Aro on els presumptes agressors haurien fet anar la noia, una turista francesa de 27 anys, després d'abordar-la al carrer, uns cent metres més enllà. La víctima havia estat al bar Charlie's abans, però a l'interior del local no es va produir cap tipus d'agressió i la noia va sortir sola del local.

Els agents de l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra de Girona s'han fet càrrec de la investigació de l'agressió sexual. Aquesta investigació s'ha centrat en la declaració de la jove, en les proves que la policia està obtenint a partir de l'anàlisi de les càmeres que té la Policia Local repartides pel municipi, així com en els testimonis que es trobaven al lloc dels fets o que podrien haver vist la jove acompanyada dels tres homes de camí cap a la platja Gran, on hauria estat violada.

Els primers indicis posen en dubte que l'agressió sexual fos múltiple. Amb tot, però, encara falten moltes proves per acabar-ho de determinar amb total certesa. Pel que fa al presumpte o presumptes autors dels fets, per ara, es troben en parador desconegut.