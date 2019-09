El cinema Arinco tornarà a projectar el Cicle Gaudí

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, i el representant de l'empresa Picking que gestiona el cinema Arinco, Víctor Lafuente, van firmar ahir un conveni per projectar a les seves sales el Cicle Gaudí. Feia un any que aquest circuit, impulsat per l'Acadèmia de Cinema Català, s'havia traslladat al teatre La Gorga pel tancament de la darrera sala de cinema del municipi.

Segons explica el consistori a través d'un comunicat, un cop es va produir la reobertura de les sales del cine Arinco, l'Àrea de Cultura ja va preveure poder arribar a aquest acord per tal que les projeccions d'aquest cicle es poguessin incloure en la cartellera mensual de l'Arinco.

D'aquesta manera, amb el vistiplau de l'Acadèmia de Cinema Català, Palamós seguirà programant una sessió de cinema al mes del Cicle Gaudí durant tot l'any, amb títols de produccions d'estrena.

La programació d'aquest cicle a l'Arinco s'iniciarà el 26 de setembre amb la pel·lícula Els dies que vindran, de Carlos Marqués-Marcet. Seguirà el 31 d'octubre amb la projecció de La vida sense la Sara Amat, dirigida per Laura Jou.

D'altra banda, el consistori va anunciar que el cinema també inclourà activitats culturals paral·leles organitzades des de l'Àrea de Cultura coincidint amb la projecció de pel·lícules que incloguin vessants culturals o històriques de Palamós.

Paral·lelament a les projeccions, la regidoria preveu organitzar visites guiades al municipi per tal d'explicar com es vivia a Palamós en aquella època i quins efectes col·laterals va tenir el setge barceloní tant a la vila com al territori.