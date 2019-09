Enxampen un home utilitzant un detector de metalls als límits del poblat ibèric d'Ullastret

Els Agents Rurals han denunciat un home per utilitzar un detector de metalls al límit del poblat ibèric d'Ullastret (Baix Empordà). Els fets van passar el 29 d'agost en una zona perimetral protegida. Durant la inspecció, els agents no van trobar indicis d'espoli. El denunciat també duia un càvec per fer forats al terra. La normativa vigent obliga a tenir autorització del Departament de Cultura per poder fer ús d'aquest tipus d'eines amb finalitats arqueològiques. El jaciment d'Ullastret està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Els Agents Rurals han traslladat la denúncia a la conselleria de Cultura. Fins que no hi hagi una resolució del departament, l'aparell quedarà comissat.